Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Kendine gelebilmesi için İzmir'i kaybetmesi gerekecek

Uğur Dündar’dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘ulusalcı’ tepkisi geldi. Dündar, Kılıçdaroğlu’nun seçim yenilgisiyle ilgili yaptığı değerlendirmeleri “Kendine gelebilmesi için İzmir'i de kaybetmesi gerekecek!” sözleriyle eleştirdi.

Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Kendine gelebilmesi için İzmir'i kaybetmesi gerekecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonuçlarını değerlendirirken yaptığı açıklamalara gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisine dair yaptığı değerlendirmelerde “Kararsız muhafazakârlar, ‘ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz’ korkusuyla oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.” tespitinde bulunmuştu.

"İZMİR'İ DE SEÇİMDE KAYBETMESİ GEREKECEK"

Uğur Dündar ise Kılıçdaroğlu’nun bu değerlendirmelerine sosyal medya hesabından oldukça sert tepki gösterdi. Dündar, Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası “Sanırım kendine gelebilmesi için Kuvayı Milliye'nin müzesi olan İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek!” yorumunda bulundu.

Dündar’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamasının tamamı şu şekilde oldu:

“Kemal Kılıçdaroğlu,seçimi kaybetmesinin nedeni olarak ulusalcıları,yani Atatürk milliyetçilerini göstermiş!..

Kemal Bey seçimlerden bu yana ters yumruk almış boksöre benziyor!

Sanırım kendine gelebilmesi için Kuvayı Milliye'nin müzesi olan İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek!”

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NE OLMUŞTU?

Posta’dan Oray Çalışlar’a konuşan Kılıçdaroğlu, seçim sonrası “kamuoyuna açık özeleştiri yapmamalarının bir eksiklik olduğunu” belirtti.

CHP lideri, seçim sonuçları sonrası partisine ve kendisine yönelik eleştiriler için de, “Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hala sürüyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, demecinde ‘muhafazakar kitle’nin seçim sonuçlarında belirleyici olduğunu ifade etti. CHP lideri, şu ifadelere yer verdi:

“İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakâr kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, ‘ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz’ korkusuyla oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.”

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