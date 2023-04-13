Uğur Dündar TV100'den ayrıldığını duyurdu

Gazeteciler Uğur Dündar ve Mine Özbek, TV100'den ayrıldıklarını açıkladılar.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Dündar, yaklaşık 4 ay önce çalışmaya başladığı kanala veda ettiğini "TV 100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz" sözleriyle duyurdu.

Gazeteci Mine Özbek ise, "Bu süreçte yapımda ve yayında bizlere emeği geçen, katkı sağlayan TV100 kanalının bütün değerli çalışanlarına ayrıca içtenlikle teşekkür ederiz" dedi.

İki gazeteci de yeni adreslerini henüz açıklamadı.