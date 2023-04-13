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Uğur Dündar TV100'den ayrıldığını duyurdu

Gazeteci Uğur Dündar, yaklaşık 4 aydır çalıştığı TV100'den çalışma arkadaşı Mine Özbek ile birlikte ayrıldıklarını duyurdu. Dündar, yeni adresini henüz açıklamadı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:55
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Uğur Dündar TV100'den ayrıldığını duyurdu

Uğur Dündar TV100'den ayrıldığını duyurdu
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Gazeteciler Uğur Dündar ve Mine Özbek, TV100'den ayrıldıklarını açıkladılar.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Dündar, yaklaşık 4 ay önce çalışmaya başladığı kanala veda ettiğini "TV 100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz" sözleriyle duyurdu.

Gazeteci Mine Özbek ise, "Bu süreçte yapımda ve yayında bizlere emeği geçen, katkı sağlayan TV100 kanalının bütün değerli çalışanlarına ayrıca içtenlikle teşekkür ederiz" dedi.

İki gazeteci de yeni adreslerini henüz açıklamadı. 

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