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Uğur Dündar olayın perde arkasını açıkladı. Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu önce beğenip sonra geri çekti

Mehmet Şimşek, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim tanıtım filmi paylaşımını beğenip, sonra geri çekti. Gazeteci Uğur Dündar o beğeninin perde arkasını açıkladı. Mehmet Şimşek de Dündar'ı doğruladı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 21:26
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Uğur Dündar Mehmet Şimşek'in Kılıçdaroğlu beğenisinin perde arkasını anlattı

Uğur Dündar olayın perde arkasını açıkladı. Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu önce beğenip sonra geri çekti
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Gazeteci ve yazar Uğur Dündar, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını beğenmesinin arka planını anlattı. 

Mehmet Şimşek'ten de Uğur Dündar'ı doğrulayan bir paylaşım geldi.

ÖNCE BEĞENDİ SONRA GERİ ÇEKTİ

Mehmet Şimşek'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı, seçim için yapılan reklam filmini beğenmesi gündeme bomba gibi düştü. Şimşek'in, beğendiği tweet sosyal medyada çokça konuşuldu.

Şimşek daha sonra ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına attığı beğeniyi geri çekti.

PERDE ARKASINDA YAŞANANLARI UĞUR DÜNDAR AÇIKLADI

Uğur Dündar, Şimşek'in paylaşımının peşine düştü. Dündar, Şimşek ile ortak arkadaşını aradı ve olayın perde arkasına ulaştı. Dündar'a konuşan kaynaklar, Mehmet Şimşek'in oğlunun IPAD ile oynarken yanlışlıkla beğendiğini belirtti.

Dündar, yaptığı paylaşımda, "Eski Maliye Bak.Mehmet Şimşek'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini beğendiği haberleri çıkınca,İngiltere'deki ortak arkadaşımızı aradım. Onun verdiği bilgiye göre 8 yaşındaki oğlu IPAD'ıyla oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş. Mehmet Bey durumu farkedince beğeniyi geri almış.." ifadelerin kullandı.

İşte Dündar tarafından yapılan o paylaşım:

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Uğur Dündar'ın paylaşımını alıntılayan Mehmet Şimşek, "Maalesef oluyor böyle şeyler! Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz… Affola!" ifadelerini paylaşarak Dündar'ın iddialarını doğrulamış oldu.

 

MEHMET ŞİMŞEK - ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AKP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştiren Mehmet Şimşek'in, Erdoğan tarafından kendisine sunulan bakanlık teklifini reddettiğini iddia edilmişti.

Yapılan görüşme sırasında ise, Şimşek'ten olumlu yanıt alınacağı düşünülerek, AKP Genel Merkezi önünde kürsü hazırlanmıştı. 

Görüşme sonrasında ise iki taraf da Mehmet Şimşek'in aktif siyaset yapmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

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