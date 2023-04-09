Uğur Dündar CHP’nin aday gösterdiği Sadullah Ergin‘in geçmişini hatırlattı

Editör: Bengü Zorlu

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala partiler YSK'ya teslim edecekleri milletvekilliği aday listelerini tamamladı.

CHP'nin saat 15.00'te YSK'ya teslim ettiği aday listesinde sürpriz isimler yer alırken, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölgeden 4. Sırada milletvekili adayı oldu.

"BİR FENERBAHÇELİ OLARAK KABUL EDEMİYORUM"

Aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten gazeteci Uğur Dündar konuyla ilgili Twitter hesabından Sadullah Ergin’in CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasına destek vermediğini şu ifadelerle belirtti;

“Söylemesem olmaz! Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.”