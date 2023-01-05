Altılı Masa liderlerine Uğur Dündar'dan flaş çağrı: AKP öncesi yıllarda olduğu gibi bir açık oturum yapalım

Yeni yayın döneminde çok önemli transferlere imza atan tv100, Türk basınının en önemli isimlerinden birini transfer etti. Duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar artık tv100 ekranlarında olacak.

Uğur Dündar, tv100 ekranlarında her cumartesi gecesi saat 20:00'de "Uğur Dündar'ın Panoraması' isimli programla ekrana gelecek.

tv100 kadrosuna katılan duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Altılı Masa'yı oluşturan partilerin liderlerine seslenerek, açık oturum davetinde bulundu.

Uğur Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Altılı Masanın sayın liderleri! AKP öncesi yıllarda olduğu gibi bir açık oturum yapalım. Moderatörlüğünü üstleneceğim yayında toplumun zihnini kurcalayan tüm soruları yönelteyim. Siz de net cevaplar verin. TV 100 ekranındaki tarihi yayının ucu açık olsun. Halk aydınlansın..."