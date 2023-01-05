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  • Altılı Masa liderlerine Uğur Dündar'dan flaş çağrı: AKP öncesi yıllarda olduğu gibi bir açık oturum yapalım

Altılı Masa liderlerine Uğur Dündar'dan flaş çağrı: AKP öncesi yıllarda olduğu gibi bir açık oturum yapalım

Geçtiğimiz günlerde tv100 ile anlaşan Uğur Dündar, kişisel sosyal medya hesabından flaş bir çağrıda bulundu. Dündar, Altılı Masa liderlerine, açık oturum davetinde bulundu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:54
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Uğur Dündar'dan Altılı Masa liderlerine flaş çağrı

Altılı Masa liderlerine Uğur Dündar'dan flaş çağrı: AKP öncesi yıllarda olduğu gibi bir açık oturum yapalım
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Yeni yayın döneminde çok önemli transferlere imza atan tv100, Türk basınının en önemli isimlerinden birini transfer etti. Duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar artık tv100 ekranlarında olacak.

Uğur Dündar, tv100 ekranlarında her cumartesi gecesi saat 20:00'de "Uğur Dündar'ın Panoraması' isimli programla ekrana gelecek.

tv100 kadrosuna katılan duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Altılı Masa'yı oluşturan partilerin liderlerine seslenerek, açık oturum davetinde bulundu.

Uğur Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Altılı Masanın sayın liderleri! AKP öncesi yıllarda olduğu gibi bir açık oturum yapalım. Moderatörlüğünü üstleneceğim yayında toplumun zihnini kurcalayan tüm soruları yönelteyim. Siz de net cevaplar verin. TV 100 ekranındaki tarihi yayının ucu açık olsun. Halk aydınlansın..."

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Misafir
5.01.2023 14:58
Son açık oturumunuzu hatırlıyorum. Bence siz de yeniden seyredin. Bugünlere gelmemizde bir payınız vat mı görün, sayın DÜNDAR. şimdi de zar zor biraraya gelen masa yıkılsın mı... bu mu son planınız...  
 
Geliyoooor gelmekte olan
5.01.2023 14:46
Sen daha önce nerelerdeydin be Uğur Abi, çok iyi fikir, sosyal medya üzerinden de canlı yayın olsun lütfen. Biz yurtdışından ve internetin olduğu her yerden takip edelim.  
 
aasd
5.01.2023 14:35
yapalım. çok da güzel olur. izlenme rekorları kırılır. iyi organize edildiğinde milyonları çeker millete.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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