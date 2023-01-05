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Erdoğan ve Nebati'nin yılbaşı ve yıl sonu değerlendirmeleri Nereden nereye dedirtti

Erdoğan geçen yılın başlarında "en parlak yıl" olacak demişti. Bakan Nebati ise yılın sonuna geldiğimizde "en kötü yıl" tabirini kullandı. Erdoğan ve Nebati'nin değerlendirmelerine bakanlar "Nereden nereye" dedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:32
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Erdoğan en parlak yıl olacak demişti. Bakan Nebati ise 2022'ye en kötü yıl dedi. Nereden nereye

Erdoğan ve Nebati'nin yılbaşı ve yıl sonu değerlendirmeleri Nereden nereye dedirtti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak 2022'de yaptığı açıklamada, 2022'nin Türkiye'nin en parlak yılı olacağını söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise 12 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, 2022'nin en kötü yıl olarak tarihe geçeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yılın henüz başlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023’e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek."

Bakan Nebati ise yılın sonlarına doğru yaptığı açıklamada, "2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı, 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz" ifadeleriyle gerçeği gözler önüne serdi.

Erdoğan ve Nebati'nin 2022'nin başında ve sonunda yapmış olduğu değerlendirmeler, "Neredeen nereye" dedirtti.

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Ahmet
5.01.2023 11:09
Siz ancak sizin gibileri kandırırsınız.Fetö olayında Kandırıldığınız gibi.  
 
mmt
5.01.2023 11:08
hahahaha.  
 
Tekin Ertürk
5.01.2023 10:48
İnsanlar akp ye neden oy veriyor? Müslüman diye. Peki bunlar yüce Kuran'ı, onun özü olan Ahzab suresinin 37.50. ve 51. ayetlerini okudular mı? Kuran'ı okuyun ve tövbe edin.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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