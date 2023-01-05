Yandaş gazetenin ÖTV indirimi haberini Nebati yalanladı. Arkada kulisler çalışacak

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir defaya mahsus olmak üzere gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet satışı yapılması için talimat verdi. Erdoğan'ın talimatı sonrası bakanlıklar vakit kaybetmeden çalışmaya koyuldu.



SABAH GAZETESİ TÜM DETAYLARI GEÇTİ AMA…

Haberin devamında şu bilgiler yer aldı:



“Bu kapsamda gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet satışında istenen tek şart, alınan cihazların 3 yıl süreyle satılmaması olacak. Buna göre, gençler 30 bin liralık bir cep telefonu için ÖTV'den muaf olacak ve fiyatı 30 bin lira olan telefon için 15 bin lira ödeyecek. Ayrıca ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40, 3 bin liranın üzerindeki telefonlardan alınan ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanıyor.”



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YALANLADI

Öte yandan iddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin açıklama yaptı.



NTV’nin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.



Bakanlığın haberinin ardından ilgili haberi alan yandaş Ensonhaber, hem haberini sitesinden kaldırdı hem de tweetini sildi.



VERGİSİZ iPHONE 14 NE KADAR?

iPhone 14 128 GB'nin Apple'ın resmi sitesinde satış fiyatı 30 bin 999 lira olarak gözüküyor.



Apple'ın yaptığı bilgilendirme notuna göre bir iPhone 14 128 GB'lik akıllı telefonda 13 bin 489 lira vergi bulunuyor. Bu miktara ÖTV, KDV ve diğer iletişim vergileri dahil.



Bu rakamlar göz önüne alındığında iPhone 14'ün vergisiz fiyatı 17 bin 510 liraya düşüyor.



Aynı telefonun ABD satış fiyatı ise 799 dolar yani güncel kurla 15 bin 6 TL.



Vergiler çıkartıldığında bile Türkiye'de iPhone 14 ABD fiyatından 2500 lira fazlaya satılıyor.



ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTMIŞTI

2023 yılına girerken birçok vergi miktarı yeniden değerleme oranıyla artış göstermişti. Bu kalemlerden biri de Özel İletişim Vergisi. Telefon faturalarına yansıyan bu vergi yüzde 122.93 oranında zamlanarak 117 liradan 260 TL'ye çıktı.



12 takside bölünen bu vergi her ay faturalara 21.67 Türk Lirası olarak yansıyacak.



KILIÇDAROĞLU EYLÜL 2021’DE GENÇLERE SÖZ VERMİŞTİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Eylül 2021’de sosyal medya hesabından gençlere seslendiği videoda "Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak." demişti.

