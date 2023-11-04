Uğurcan Çakır'dan, Fenerbahçe'ye gönderme: Bizimle oynamamışlardı!

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'nin serisine gönderme yaptı, "Henüz bizimle oynamamışlardı. Galibiyet için çok mutluyuz" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır'dan, Fenerbahçe'ye gönderme: Bizimle oynamamışlardı!

Tam 26 yıl sonra Fenerbahçe'yi, İstanbul'da mağlup eden Trabzonspor'da, büyük sevinç yaşanıyor. Kaptan Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertli ekibin sona eren 19 maçlık galibiyet serisine gönderme yaptı.

KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOKTU
Tecrübeli kaleci, "19'da 19 yapmışlardı, ama henüz bizle oynamamışlardı. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Gerçekten kaybedecek hiçbir şey yoktu bizim için. Abdullah hoca geldikten sonra belli bölümlerde iyi oynuyorduk. Bu kez 90 dakika iyi oynadık. Takım arkadaşlarımın, hocalarımın ayaklarına yüreklerine sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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