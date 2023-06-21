Ukrayna: Askerlerimiz, güneyde kontrol altına aldıkları mevzileri güçlendiriyor

Kovalyov, Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Melitopol ve Berdyansk yönlerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna birliklerinin Novodanilivka-Robotino, Mala Tokmaçka-Verbove, Vilne Pole-Makarivka yönlerinde kısmi başarı elde ettiğini ileri süren Kovalyov, "Askerlerimiz, kontrol altına aldıkları mevzileri güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Kovalyov, Rusların ana çabalarını ise savunmaya, Ukrayna ordusunun ilerlemesini önlemeye, yedekleri kullanmaya ve kaybettiği mevzileri geri almaya yoğunlaştırdığını kaydetti.

Ukrayna kuvvetlerinin doğuda Rusların ilerlemesini durdurmaya devam ettiğini öne süren Kovalyov, özellikle Liman yönünün Yampolivka ve Serebryanske ormanlık alanlarında şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Kovalyov, Belogorivka-Şipilivka yönünde Ukrayna birliklerinin taarruz operasyonları gerçekleştirdiğini ve kısmi başarı sağladığını iddia etti.

MOSKOVA BÖLGESİ'NDE İHA SALDIRISI ENGELLENDİ

Rusya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da bugün Kiev’in Moskova bölgesindeki tesislere 3 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenleme girişiminin engellendiği belirtildi.

İHA’ların elektronik harp araçlarıyla kontrolden çıkarıldığı ve düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, saldırıda hasar ya da can kaybı olmadığı bilgisine yer verildi.