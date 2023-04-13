13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna’dan ABD’ye F-15 ve F-16 savaş uçağı talebi

Ukrayna’dan ABD’ye F-15 ve F-16 savaş uçağı talebi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde Ukrayna’ya F-15 ve F-16 savaş uçağı verilmesi talebinde bulundu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:06
Takip Et

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, ABD'den F-15 ve F-16 savaş uçağı talebinde bulundu

Ukrayna’dan ABD’ye F-15 ve F-16 savaş uçağı talebi
+
Aa
-

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Washington’daki resmi temasları kapsamında Savunma Bakanlığında (Pentagon) Austin ile görüştü.

Austin, Ukrayna Başbakanı Şmıgal'ı Pentagon’da resmi törenle karşıladı ve iki bakan görüşme öncesinde basına açıklamada bulundu.

Bakan Austin, Ukraynalıların cesareti ve direncinin Amerikalıları etkilediğini, Rusya-Ukrayna savaşı ne kadar sürerse sürsün ABD’nin Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Ukrayna’nın Kiev, Harkov ve Herson'daki Ukrayna zaferlerine atıfta bulunan Austin, "Başkan (Joe) Biden'ın liderliğiyle, ABD her adımda Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini destekledi." dedi.

Başbakan Şmıgal ise daha fazla askeri desteğe ihtiyaçları olduğunu, az kayıpla daha hızlı bir zafer elde etmek için daha fazla hava savunma sistemi verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şmıgal ayrıca, ülkesinin ağır ekipmana ve uçaklara da ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Abrams tanklarının yanı sıra Bradley ve Stryker piyade muharebe araçlarını Ukrayna'ya sağlayacakları için Austin'e teşekkür eden Şmıgal, "Modern savaşta hava üstünlüğü çok önemlidir. Bu nedenle Ukrayna, yeni bir savaş uçağı koalisyonu oluşturma girişiminde bulunuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bunun en önemli katılımcısı olmaya davet ediyoruz. ABD, Ukrayna'ya F-15 veya F-16 uçakları sağlayarak liderliğini bir kez daha gösterebilir." diye konuştu. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
1
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
3
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
4
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
6
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Kurt tarafından ağzı parçalanmıştı. İlk kez konuştu: Kabus dolu bir andı
﻿Kurt tarafından ağzı parçalanmıştı. İlk kez konuştu: Kabus dolu bir andı
﻿Kurt tarafından ağzı parçalanmıştı. İlk kez konuştu: Kabus dolu bir andı
﻿Polisten Ramazan Bayramı hazırlığı
﻿Polisten Ramazan Bayramı hazırlığı
﻿Polisten Ramazan Bayramı hazırlığı
﻿Depremde hayat kurtaran uygulama
﻿Depremde hayat kurtaran uygulama
﻿Depremde hayat kurtaran uygulama
﻿Karşıyaka veda etti. Bu sezon da olmadı
﻿Karşıyaka veda etti. Bu sezon da olmadı
﻿Karşıyaka veda etti. Bu sezon da olmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.