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  • Propagandacı Rus'un gözü çıkıyordu. Gözden gezden arpacıktan nişan aldı. Rus askerler gülmekten altına işedi

Propagandacı Rus'un gözü çıkıyordu. Gözden gezden arpacıktan nişan aldı. Rus askerler gülmekten altına işedi

Rus ordusunun mevzilerine gelerek NATO’ya ait silahların kötü olduğunu söyleyen Rus propagandacı, NATO silahını kullanırken az daha gözü çıkıyordu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 09:58
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NATO silahlarıyla dalga geçen propagandacı Rus'un gözü çıkıyordu

Propagandacı Rus'un gözü çıkıyordu. Gözden gezden arpacıktan nişan aldı. Rus askerler gülmekten altına işedi
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Editör: Osmancan Erok

Rus Rus propagandacı Aleksey Smirnov, NATO ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya tedarik edilen silahların kötü olduğunu kanıtlama amacıyla Rus ordusunun mevzilerine gitti.

Söz konusu olaya ait videoları sosyal medya hesabından paylaşan Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova, Smirnov’un “Bu yüzden NATO silahlarının b*ktan olduğunu söylüyorum" sözlerini hatırlattı.

Gülsüm Khalilova, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Rus propagandacı Aleksey Smirnov, Ukrayna 'ya tedarik edilen Batı silahlarının çalışmalarını gösteren video çekmek için Rus ordusunun mevzilerine geldi

Silahı ateşlendiğinde güçlü geri tepme nedeniyle yere düştü

UKRAYNA’DA SON DURUM

Rus ordusunun, son aylarda gözünü diktiği Bakhmut şehri, yoğun saldırıların altında direnmeye devam ediyor.

Donetsk bölgesindeki Avdeevka, Ugledar, Liman ile Marinka şehirleri yönündeki saldırılar nedeniyle 3 yandan kıstırıldı.

Hem havadan hem karadan ağır silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Bakhmut cephesinde yer alan Çasov Yar şehrinde neredeyse hasara uğramayan bir ev bile kalmadı.

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