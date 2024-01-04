Ukrayna bugüne kadar 6 bin Rus tankını imha ettiğini duyurdu

Rusya ile yaklaşık 2 yıldır savaş halinde olan Ukrayna, bugüne kadar Rus tarafına verdiği zararı açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı yaptıkları açıklamada bugüne kadar 6 bin Rus tankının imha edildiğini açıkladı.
24 Şubat 2022 ile 4 Ocak 2024 tarihleri arasında Rus birliklerinin toplam muharebe kayıpları hakkında bilgi veren yetkililer şimdiye kadar;
yaklaşık 362.280 askeri personel;
6.002 tank;
11.128 zırhlı savaş aracı;
8.574topçu sistemi;
947 çoklu fırlatma roket sistemi;
630 hava savunma sistemi;
329 sabit kanatlı uçak;
324helikopter;
6.753 taktik İHA;
1.785 seyir füzesi;
23 gemi ve tekne;
1 denizaltı;
11.423 araç ve tanker;
1.304 adet özel araç ve diğer ekipmanların imha edildiğini duyurdu.