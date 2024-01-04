Ukrayna bugüne kadar 6 bin Rus tankını imha ettiğini duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Ukrayna bugüne kadar 6 bin Rus tankını imha ettiğini duyurdu
Rusya ile Savaş halinde olan Ukrayna, şimdiye kadar 6 bin tankın imha edildiğini duyurdu.

Rusya ile yaklaşık 2 yıldır savaş halinde olan Ukrayna, bugüne kadar Rus tarafına verdiği zararı açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı yaptıkları açıklamada bugüne kadar 6 bin Rus tankının imha edildiğini açıkladı.

24 Şubat 2022 ile 4 Ocak 2024 tarihleri ​​arasında Rus birliklerinin toplam muharebe kayıpları hakkında bilgi veren yetkililer şimdiye kadar;

yaklaşık 362.280 askeri personel;

6.002 tank;

11.128 zırhlı savaş aracı;

8.574topçu sistemi;

947 çoklu fırlatma roket sistemi;

630 hava savunma sistemi;

329 sabit kanatlı uçak;

324helikopter;

6.753 taktik İHA;

1.785 seyir füzesi;

23 gemi ve tekne;

1 denizaltı;

11.423 araç ve tanker;

1.304 adet özel araç ve diğer ekipmanların imha edildiğini duyurdu.

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