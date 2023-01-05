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Zelenskiy'den güvenlik açıklaması. Bu yıl son vermek gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin mesajı paylaşıldı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 03:06
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyden güvenlik açıklaması

Zelenskiy'den güvenlik açıklaması. Bu yıl son vermek gerekiyor
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Konuşmasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, Fransa'nın ülkesine tekerlekli tankları göndereceğini ifade etti. Fransa'nın bu silah desteğinin önemine işaret eden Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta bu tür yardımlara ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Ukrayna'ya silah yardımının Avrupa'nın da güvenliği için önemli olduğuna dikkati çeken Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor ve terörist devletin yenilgisini hızlandırabilecek savunma imkanlarının hiçbirini geciktirmemek zorunludur."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni saldırı dalgasına hazırlandığını iddia eden Zelenskiy, konu ile ilgili bazı ülkelerin liderlerini bilgilendirdiğini aktardı.

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE BARIŞ SAĞLANMALI"

Asıl amaçlarının Ukrayna'nın tüm topraklarının özgürleştirilmesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, ülkesinde mümkün olabilecek kısa bir süre içinde tekrar barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın, geçen yılın sonuna kadar Ukrayna'nın Donbas bölgesini tamamen ele geçirmeyi planladığını savunan Zelenskiy, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu bölgede düşmanın ilerlemesine izin vermediğini söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade etti. (AA)

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