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Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek. İbrahim Kalın görüşmenin tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 21:50
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Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek. İbrahim Kalın görüşmenin tarihini açıkladı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

NTV yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşecek" açıklamasını yaptı.

Kalın’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılı" 21. yüzyılda Türkiye'nin kendini dünya sisteminde nasıl konumlandırdığı ve gitmek istediği yeri ifade ediyor" diyen Kalın, "15-20 yıl öncesine kadar İHA-SİHA teknolojisinde dışa bağımlı bir ülkeydik. Şimdi Türkiye, dünyaya İHA ve SİHA satan ve bunun da ötesinde bu teknolojinin standardını belirleyen ülke haline geldi. İHA-SİHA'lar için birçok ülke teknoloji transferi istiyor" diye konuştu.

Türkiye Azerbaycan ile birlikte TANAP'ı kurdu. Hep Azeri tarafı hem bizim taraf çalışmalarını sürdürüyorş. Kapasite 2 katına çıkarılacak. Bu savaş sona erdiğinde bu alt yapı yatırımları bize dönüş yapacak. Daha da önemlisi Karadeniz'de kendi gazımızı bulduk. Belki Akdeniz'de de bulacağız. Orada bulunan rezerv Türkiye'yi enerji piyasasında çok farklı bir noktaya götürecek

Türkiye dünyanın çok ciddi otomotiv merkezlerinden bir tanesi" diyen Kalın, "Biz bunun farkında değiliz ama dünyanın bütün büyük otomotiv markaları otomasyonlarını Türkiye'de yapıyor. Bütün bunların üzerine biz kendi aracımızı, Togg'u ürettik. Daha şimdiden Togg'un uluslararası bayiliğini almak için yapılan onlarca başvuru var

“SURİYE PERSPEKTİFİMİZ AYNI, DEĞİŞMEDİ”

Bu tabii ilk toplantıydı, bunların devamı gelecek. Biz baştan beri bu krizin daha fazla derinleşmiş savaşla değil, ancak müzakere yoluyla BM parametreleri çerçevesinde çözüleceğini söyledik. Ama rejim ayak diredi. Çeşitli bahanelerle Anayasa sürecini sabote etti, Astana sürecini tıkadı, Cenevre süreci adeta buharlaşmış oldu. Harekatlarımız olmasaydı, bölgede terör koridoru kurulacaktı. Suriye terör örgütlerinden temizlenmeli ve mülteciler için güvenli geri dönüş sağlanmalı. Suriye perspektifimiz aynı, değişmedi. Dışişleri bakanları görüşecek. Ancak yeni görüşme için bir tarih ve yer belirlenmedi.

"Suriye ile görüşmenin buraya yapacağı katkı bizim için önemli. Zaten kalkış noktamız da bu. Burada Türkiye'nin güvenlik kaygıları nedir. PKK'nın oradaki mevcudiyetidir, adı SDG olmuş, YPG/PYD olmuş önemi yok. Türk askeri orada olduğu için PKK devletinin kurulması önlendi. Biz o saptamayı yapmasaydık PKK orada Irak sınırından Akdeniz'e kadar bir terör koridoru haline getirecek, devlet, devletçik gibi bir şey ilan edecekti. Bunu da Amerikan bayrakları altında yapacaktı.

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