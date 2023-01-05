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Son Dakika... Ukrayna'da ateşkes

Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 18:15
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Son Dakika... Ukrayna'da ateşkes

Son Dakika... Ukrayna'da ateşkes
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 Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtildi.

Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz.” denildi.
 

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bugün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

UKRAYNA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISINA YANIT

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak Rusya'nın 2 günlük ateşkes çağrısına yanıt verdi. Rusya'nın ateşkes ilanını iki yüzlülük olarak değerlendiren Podolyak,  "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" açıklamasında bulundu.

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Yurttas
5.01.2023 18:59
Inşallah daim olur da , herkes her aile birlikte olmayı devam ettirirler.  
 
Taner Topsuzoğlu
5.01.2023 18:50
İşgalci rusya , Ukrayna'dan defol  
 
Sedat
5.01.2023 18:18
Ocağın 5'i yarın 6'sı bu nasıl ateşkes..  
 
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