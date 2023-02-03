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Leopard 1 tankı için onay verildi

Almanya, modern Leopard 2 tanklarının Kiev yönetimine gönderilmesine onay vermesinin ardından 20 yıl önce kullanımdan kaldırılan atıl durumdaki Leopard 1 tanklarının da Ukrayna'ya gönderilmesine karar verdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 20:42
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Almanyadan Ukraynaya eski tip Leopard 1 tankı ihracına onay

Leopard 1 tankı için onay verildi
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Alman hükümeti, üretici envanterinden Leopard 1 ana muharebe tanklarının Ukrayna'ya ihracatını onayladı.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, ihracat onayını teyit ederek, "Bu aşamada daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ancak önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha somut hale gelecek." dedi.

20 YIL ÖNCE HİZMET DIŞI BIRAKMIŞTI

Alman basınındaki haberlere göre, Rheinmetall şirketinin elindeki 88 adet atıl durumdaki Leopard 1 tankı tekrar bakımdan geçirerek kullanılır hale getirilecek ve ardından Ukrayna'ya teslim edilecek.

Leopard 1 ana muhabere tankı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman ordusu için üretilen ilk ana muharebe tankı olma özelliği taşıyor.

Alman ordusu Leopard 1 tanklarını 20 yıl önce hizmet dışı bırakmıştı ancak dünyanın farklı kıtalarındaki dokuz ülke bugün hala bu tankı kullanıyor.

1965'ten 1980'lerin ortasına kadar 4 bin 700 adet üretilen tank daha sonra yerini daha modern Leopard 2'lere bırakmıştı.

Almanya, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya 14 Leopard tankı sağlayacağını açıklamıştı. (AA)

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