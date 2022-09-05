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Ukrayna iki bölgeyi daha Ruslardan temizledi. Onlarca Rus askeri esir düştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son yaptığı açıklamada Ukrayna halkına ülkenin güneyindeki 2 yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını açıkladı. Çok sayıda Rus askerinin ise esir düştüğü öğrenildi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:40
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Ukrayna iki bölgeyi daha Ruslardan temizledi. Herson Bölgesi'ne bağlı Vysokopilya kentine bayrak çekildi

Ukrayna iki bölgeyi daha Ruslardan temizledi. Onlarca Rus askeri esir düştü
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen bazı topraklar Ukrayna ordusu tarafından geri alınmaya çalışılırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2 yerleşim alanının işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Zelenskiy geri alınan topraklara düzenlenen harekatla ilgili yaptığı açıklamada, "Donetsk Bölgesi'ndeki 103. kara savunma tugayının 63. taburu askerlerine teşekkür etmek istiyorum. Lysychansk-Siversk yönündeki 54. tugay da iyi ilerleyiş sağladı ve belirli alanlarda yeniden aşama kaydetmeye başladı. 42. motorlu piyade taburundan özellikle bahsetmek istiyorum. Onların kahramanca eylemleri sayesinde ülkemizin güneyindeki iki yerleşim kurtarıldı" dedi.

Zelenskiy bu açıklamayı yaptığı sırada ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Timoşenko, Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölgesi'ne bağlı Vysokopilya yerleşim yerinde Ukrayna askerlerinin kurtarılan kente bayrak çektiği bir fotoğrafı yayınladı.

ASKERLİK GÖREVİ OLAN UKRAYNALI KADINLARA ÜLKEDEN ÇIKIŞ YASAĞI

Öte yandan Rusya'nın saldırılarından itibaren OHAL nedeniyle 18 ile 60 yaş arasında ülkeden çıkış yasağı konulan Ukraynalı erkeklerin yanı sıra askerlik görevi mecburiyeti bulunan Ukraynalı kadınlara da ülkeden çıkış yasağı konuluyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın avukatı Vladimir Smilka, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak, "1 Ekim'den itibaren belirli mesleklere sahip kadınların askerlik için kayıt yaptırmaları gerekiyor. Listede 14 uzmanlık dalı mevcut. Askerlik mecburiyeti bulunan kadınlara da 18-60 yaş arası erkekler gibi OHAL döneminde ülkeden çıkış yasağı uygulanacak. Bu her şeyden önce cinsiyet eşitliği ile belirleniyor. NATO standartlarına yaklaştığımız için sadece silahlanmada değil, askeri kayıt açısından da onlara doğru ilerliyoruz. Bu kayıt hem kadınlar hem de erkekler için aynıdır" dedi.

Smilka açıklamasında Ukrayna ordusuna kaç kadın askerin katılacağı konusunda rakam vermedi.

GULSUM KHALİLOVA DA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği ilk günden beri Ukrayna topraklarından tüm dünyaya son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Khalilova, sosyal medya hesabından Ukrayna ordusunun Kherson bölgesinde Stratejik Visokopolye kentini Rus işgalinden kurtardığını ve Kherson bölgesinde çok sayıda Rus askerleri Ukrayna ordusuna esir düştüğünü açıkladı.

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Vatandaş
5.09.2022 09:58
Tiyatrocu başkanda Sosyal algı operasyonu.Tiyatrocu başkan acaba Bu algı operasyonunu nerede öğrendi dersiniz?)🤣🤣🤣tabii ki kankasında  
 
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