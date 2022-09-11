11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya’dan Ukrayna’yla müzakere konusunda kritik açıklama

Rusya’dan Ukrayna’yla müzakere konusunda kritik açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakereleri reddetmediklerini ancak Kiev'in bunu geciktirdikçe Moskova ile anlaşmaya varma olasılığının zorlaşacağını bildirdi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 18:21
Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna'yla müzakere konusunda kritik açıklama

Rusya’dan Ukrayna’yla müzakere konusunda kritik açıklama
+
Aa
-

Lavrov, Rossiya-1 devlet kanalında “Moskova.Kremlin.Putin” programında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması yetkilileri ve parti liderleriyle yaptığı görüşmede ülkesinin Ukrayna’daki tutumunu anlattığını aktardı.

Rusya’nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğini vurgulayan Lavrov, "Putin, müzakereleri reddedenlerin, bu süreci ne kadar geciktirirlerse, bizimle müzakere etmenin onlar için o kadar zor olacağını anlamaları gerektiğini belirtti." diye konuştu.

Lavrov, Kiev yönetiminin "müzakerelerin sadece Ukrayna’nın zaferinden sonra ve Rusya’nın Ukrayna topraklarından ayrıldığında olabileceğini" ifade ettiğini hatırlatarak, "Bize şartlarını empoze ederek konuşmaya hazır olacaklar. Bu konuda onlar Londra, Washington, Brüksel tarafından aktif olarak destekleniyorlar, hatta şımartılıyorlar. Onların seçimi bu ise, özel askeri operasyon çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği hedeflere nasıl ulaşılacağını biliyoruz.” diye konuştu.

Ukrayna ile Rus heyetleri arasında İstanbul’da anlaşmaya ulaşılmasından iki gün sonra Buça’da yaşanan olaylarla ilgili Batı’dan hala bilgi alamadıklarını kaydeden Lavrov, burada tüm suçu Rusya’ya yıkanların, Rus ordusundaki iddialarla ilişkili isimleri, aynı Skripal olayında olduğu gibi vermediklerini anlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
2
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
3
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
4
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
5
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿MasterChef Hamza'dan kötü haber. Böbreklerini kaybetmişti
6
﻿MasterChef Hamza'dan kötü haber. Böbreklerini kaybetmişti
﻿4 bin lira indirimi duydular 12 saat kuyrukta beklediler. Zafer nidaları yükseldi
7
﻿4 bin lira indirimi duydular 12 saat kuyrukta beklediler. Zafer nidaları yükseldi
﻿Halil Akbunar attı Westerlo kazandı
﻿Halil Akbunar attı Westerlo kazandı
﻿Halil Akbunar attı Westerlo kazandı
﻿Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. 11 ölü, 7 yaralı
﻿Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. 11 ölü, 7 yaralı
﻿Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. 11 ölü, 7 yaralı
﻿Pakistan'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi
﻿Pakistan'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi
﻿Pakistan'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi
﻿İtalya'da Verstappen zafere ulaştı
﻿İtalya'da Verstappen zafere ulaştı
﻿İtalya'da Verstappen zafere ulaştı
﻿Twitter - Elon Musk davasında eski çalışanına milyon dolarlar ödeyecek
﻿Twitter - Elon Musk davasında eski çalışanına milyon dolarlar ödeyecek
﻿Twitter - Elon Musk davasında eski çalışanına milyon dolarlar ödeyecek
﻿Fransa'da 103 "sarı yelekli" gözaltına alındı
﻿Fransa'da 103
﻿Fransa'da 103 "sarı yelekli" gözaltına alındı
﻿Etiyopya 2015 yılına girdi
﻿Etiyopya 2015 yılına girdi
﻿Etiyopya 2015 yılına girdi
﻿Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze programı belli oldu
﻿Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze programı belli oldu
﻿Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze programı belli oldu
﻿Erdoğan Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü
﻿Erdoğan Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü
﻿Erdoğan Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü
﻿Trabzonspor'un kadrosuna flaş iki isim alınmadı
﻿Trabzonspor'un kadrosuna flaş iki isim alınmadı
﻿Trabzonspor'un kadrosuna flaş iki isim alınmadı
﻿Elizabeth’in cenazesi için Türkiye’den 1,5 milyon karanfil gönderildi
﻿Elizabeth’in cenazesi için Türkiye’den 1,5 milyon karanfil gönderildi
﻿Elizabeth’in cenazesi için Türkiye’den 1,5 milyon karanfil gönderildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.