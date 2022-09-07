Erdoğan'dan Putin'i sevindirecek açıklama. Batı'ya Ukrayna'ya silah verdikleri için çok kızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Batı'ta tepki eleştirilerde bulunarak, "Tahrik üzere kurulu bir politika güden bir Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak mümkün olmayacaktır" dedi.

"Rusya hafife alınacak bir ülke değil" diyen Erdoğan, "Rusya, herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını kullanacaktır. Olay bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basın mensuplarına görüntü veren iki lider, ikili ilişkilere ve işbirliğine değindi. Görüşme daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ve Vucic, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada Sırbistan ile ticaret hacmine değinerek, "Geçtiğimiz sene yüzde 33'ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'a kimlik kartı ile seyahat konusuna değinen Erdoğan, "Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır" dedi.

Erdoğan, ayrıca, "Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

İki lider açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin sorusu üzerine Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şu anda Batı'nın, isim saymaya falan gerek yok, takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzere kurulu bir politika güden bir Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Nitekim şu anda bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz?" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu savaşın kazananı yok ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bunca insanlar ölüyor. İşin parasal boyutunu konuşmaya gerek yok. Parasal boyutuna girdiğiniz zaman söylenen ne? Birisi diyor ki 'Ben Ukrayna'ya şu kadar destek verdim.' Öbürü diyor 'Ben şu kadar destek verdim.' Nerede bu paralar? Bu da sadece laf ola beri gele! Tercümeleri inşallah doğru yapıyorsunuz. Bu da sıkıntılı. Ve silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar."

"Rusya bu işin galibidir ya da Ukrayna bu işin galibidir diyemem" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ama şu ana kadar bizimm güttüğümüz politika acaba bir an önce Rusya-Ukrayna arasında bu savaş biter mi, bitmez mi? Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Görünen o ki çok kısa zamanda biteceği benzemiyor" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum; yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Rusya şu anda doğalgazı kesti, fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. şimdi herkes kara kara düşünüyor kışı nasıl atlatacağız. Bunları daha önceden düşünmediniz. Rusya, herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını kullanacaktır. Olay bu kadar basit. "

KİMLİKLE SEYAHAT

Bosna-Hersek'ten sonra Sırbistan'la da kimlikle seyahat anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaretin ve turizmin gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.