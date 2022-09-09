Ukrayna Rusları geri püskürtüyor. Çok sayıda asker esir alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Ukrayna'nın doğusuna çeviren Rusya bir süredir savunma pozisyonunda.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin emri ile Herson yönüne doğru başlayan taarruz savaşta rollerin değişmesine neden olmuş durumda.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen bazı topraklar Ukrayna ordusu tarafından geri alınmaya çalışılmaya devam ediliyor.

Harkov yönünde 20 yerleşim birimini işgalden kurtarıldı, Rusları 50 km geriye itildi. Kharkiv bölgesinde bir Rus yarbay olmak üzere çok sayıda Rus askerini esir alındı.

Videoyu Ukrayna vatandaşı Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan’da gerçekleştirdiği konuşmada, Putin’in güzergâhın değiştirilmesi gerektiği ve tahılın yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gittiğini belirten açıklamasına değinerek, tahılın zengin ülkelere gittiğini ve fakir ülkelere gitmediğini vurgulamıştı.