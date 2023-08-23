Ukrayna: Kırım’da Rusya’ya ait s-400 füze savunma sistemi imha edildi

Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırım’daki Olenevka köyü yakınlarında Rusya’ya ait uzun ve orta menzilli S-400 "Triumph" füze savunma sisteminin, sisteme yerleştirilen füzelerin ve orada bulunan askerlerin yok edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşmanın cephaneliğinde bu tür silahların sınırlı sayıda olması dikkate alındığında, bu patlama işgalcilerin hava savunma sistemine acı verici bir darbedir ve Kırım’daki gelişmeler üzerinde ciddi bir etkisi olacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

İstihbarat Ana Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, S-400 füze savunma sisteminin imha edilme görüntüsünü de paylaştı.