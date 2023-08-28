Ukrayna savaşta kaybettiği yerleri Ruslardan geri alıyor. Birlikler Donbas’ta ilerliyor

Ukrayna ile Rusya arasında savaş devam ederken, Ukrayna birlikleri daha önce kaybettikleri yerleri geri almaya başladı. Ordu, ülkenin güneyinde, Donbas’ta ilerliyor.

Ukrayna savaşta kaybettiği yerleri Ruslardan geri alıyor. Birlikler Donbas’ta ilerliyor

2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar şiddetlenirken, taraflar son günlerde birbirlerine İHA’lar ile saldırıyor. İki tarafın da ağır kayıplar verdiği savaşta, Ukrayna’nın savaşın bir parçası olan ve 2014’te Rusların ele geçirerek geçtiğimiz sene başlayan savaşa neden olan Donbas bölgesindeki ilerleyişi başladı.

Ukraynalı birliklerin güneye doğru ilerleyişleri devam ederken, ordunun Donbas’ta kaybedilen yerleri geri aldığı bildirildi.

Gazeteci Gülsüm Khalilova da sosyal medyasından paylaştığı görüntülerde, Ukrayna birliklerinin Donbas’ta ilerleyiş haritasını yayınladı.

screenshot-1-001.png

ROBOTİNE KÖYÜ GERİ ALINDI

Öte yandan Ukrayna birlikleri Ruslardan geri alınan köyleri bildirirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabından Malyar'ın cephedeki duruma ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Malyar, Ukrayna ordusunun güney cephede başarı elde ettiğini belirterek “Robotine kurtarıldı ve birliklerimiz yerleşimin güneydoğusunda ilerliyor.” ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun, doğu cephesindeki Bahmut yönünde de ilerlemeye devam ettiğini aktaran Malyar, “Geçen hafta orada 1 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı.” ifadesine yer verdi.

Malyar, Bahmut yönünde bugüne kadar toplam 44 kilometrekarelik alanın kurtarıldığı kaydetti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: UKRAYNA İŞGAL EDİLEN ALANIN YÜZDE 50’SİNİ GERİ ALDI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ordusunun Şubat 2022'den bu yana Rusya'nın işgal ettiği toprakların yüzde 50'sini geri aldığını söylemişti.

Geri alınan bölgeye ilişkin bu oranı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'in son derece zor mücadeleler gerektirse de geri kalan yerleri de almaya devam edeceğine inandığını belirtmişti.

Blinken, "Henüz karşı atağın ilk günleri, haftalarındayız. Oldukça zor bir iş bu. Hemen birkaç hafta içerisinde sonuç almayı beklemek gerçekçi değil. Daha ziyade birkaç ay sürecek" ifadelerini kullanmıştı.

f4mpcfvwoaeomrz.jpg

f4mpcf2wiaaymqr.jpg

İlgili Haberler
Ukrayna'da herkes Haluk Bayraktar'ın mesajını konuşuyor. Kiev'de bir adres vererek açıkladı
Ukrayna: Kırım’da Rusya’ya ait s-400 füze savunma sistemi imha edildi
Atom bombası savaşının işareti ortaya çıktı. 61 F-16 Ukrayna'ya verilecek
Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı
Öne Çıkanlar
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Son Haberler
Tadiç Boğaz'da balık tuttu. Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor'a olay gönderme Spor
Tadiç Boğaz'da balık tuttu. Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor'a olay gönderme
Pellegrini'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama Spor
Pellegrini'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama
Nevşehir’de trafik kazası: 17 yaşındaki genç öldü Güncel
Nevşehir’de trafik kazası: 17 yaşındaki genç öldü
Fransa Nijer'deki büyükelçilerini geri çekmeyecek Dünya
Fransa Nijer'deki büyükelçilerini geri çekmeyecek
Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı Güncel
Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı
Barış Arduç kızı Jan Asya ile sosyal medyayı salladı Magazin
Barış Arduç kızı Jan Asya ile sosyal medyayı salladı
İktidarın ortağı HÜDA-PAR bile maaşlara itiraz etti Siyaset
İktidarın ortağı HÜDA-PAR bile maaşlara itiraz etti