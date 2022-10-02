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Ukrayna o şehri Rusya’dan geri aldı

Ukrayna lideri Zelnekiy, Rus güçlerinin işgal ettiği Lyman şehrinin geri alındığını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 15:30
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Ukrayna o şehri Rusya’dan geri aldı

Ukrayna o şehri Rusya’dan geri aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Lyman tamamen temizlendi” ifadelerini kullandı.

Şehrin durumuna ilişkin Rusya ordusundan herhangi bir açıklama yapılmazken dün Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeden çekilindiğini açıklamıştı.

Rus güçleri Lyman’ı mayıs ayında ele geçirmiş, Donetsk bölgesindeki operasyonlar için bir lojistik ve ulaşım merkezi olarak kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü yaptığı ilhak açıklaması sonrası "Ülkesinin tüm toprağı bağımsızlığına kavuşana kadar savaşma" sözü vermişti.

Rusya, 2 gün önce yapılan referandum sonrası, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporojie bölgesini ilhak etmişti.

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