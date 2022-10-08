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Rus işgalinden kurtarılmıştı... Lyman'da toplu mezar bulundu!

Ukrayna, yakın zamanda Rus işgalinden kurtarılan doğudaki Lyman kentinde toplu mezar bulduklarını açıkladı. Ukrinform haber ajansından yapılan açıklamaya göre toplu mezarda 180 ceset bulunuyor.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 05:23
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Rus işgalinden kurtarılan Lyman kentinde toplu mezar bulundu

Rus işgalinden kurtarılmıştı... Lyman'da toplu mezar bulundu!
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Ukrayna resmi makamları, Rus işgalinden kurtarılan Lyman kentinde toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

TRT World'ün aktardığı habere göre; bölge valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı bir paylaşımda, Ukrayna makamlarının yakın zamanda Rus işgalinden kurtarılan ülkenin doğusundaki Lyman kentinde bir toplu mezar bulduğunu açıkladı. Kyrylenko, toplu mezarlarda kaç cesedin çıktığının belli olmadığını söyledi.

Ukrinform haber ajansı üst düzey bir polis yetkilisine dayandırdığı haberde, toplu mezarlarda 180 kadar cesedin bulunduğunu söylediğini aktardı.

Mezarlarda asker ve sivillerin cesetleri bulunduğu aktarıldı.

Kolluk kuvvetleri, toplu mezarların çıktığı bölgede çalışma başlattığı kaydedildi.

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