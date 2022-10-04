Elon Musk ve Zelenskiy birbirine girdi. Büyükelçi de kavgaya daldı, küfürler savurdu

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Elon Musk sosyal medyada, Rusya’nın Ukrayna’nın dört bölgesini işgal etmesinin ardından iki ülkeye kendince bir ‘barış planı’ sundu. Bahsi edilen planın yayınlamasıyla Musk’a dünyanın dört bir yanından tepkiler geldi.

Dünyanın en zengin insanlarından Musk, Rusya-Ukrayna için ‘barış planı’ yayınladı. İş insanı, ‘Ukrayna – Rusya barışı’ başlıklı bir yazı yayınlayarak, iki ülke için maddeler sundu. Yayınlanan mesajda, Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği bölgelerde yeniden referandum yapılması gerektiğini ve evet oyu çıkarsa, bu bölge halkının Rusya’ya bağlanabileceğini ifade etti.

Musk diğer şart olarak ise Kırım’ı sundu. Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğunu belirten Musk, bölgedeki altyapının desteklenmesini ve aynı zamanda Ukrayna’nın da tarafsız statüye dönmesi gerektiğini savundu.

UKRAYNALI BÜYÜKELÇİ KÜFÜRLÜ YANIT VERDİ

Musk, paylaşımına bir de anket ekledi ve insanlara bu konularda ona katılıp katılmadıklarını sordu.

Musk’ın bu paylaşımı özellikle Ukrayna kanadında büyük tepkiyle karşılaştı. Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk, Musk’a “F… o…. sana diplomatik cevabım budur” yazdı.

Melnyk’in küfürlü yanıtı kısa sürede gündem olurken, birçok kişi onu haklı buldu.

Melnyk, ikinci tweetinde ise “Tek sonuç şu ki, artık hiçbir Ukraynalı ASLA senin f…ing Tesla saçmalıklarını satın almayacak. Bu yüzden sana iyi şanslar” yanıtını verdi.

TARTIŞMAYA ZELENSKİY DE DAHİL OLDU

Musk ardından bir anket daha yayınladı ve şu soruyu sordu: “O zaman şunu deneyelim: Rusya’nın mı yoksa Ukrayna’nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım’da yaşayan insanların iradesi karar vermeli: Evet, Hayır

İkinci anketin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy çileden çıktı ve Twitter hesabından Musk’ı hedef aldı. Zelenskiy, Musk’a kendi Twitter anketiyle yanıt verdi. “Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?” diye soran Zelenskiy, cevap olarak iki seçenek vererek sordu: “Ukrayna'yı destekleyen” veya “Rusya'yı destekleyen”.

Rus satranç ustası Garry Kasparov da Musk’a çok sert tepki gösterdi ve paylaşımları “Kremlin propagandasının tekrarı, Ukraynalı cesaret ve fedakarlığa ihanet, ulusal sınırların zorla değiştirilmesini meşrulaştırmak” olarak yorumladı.

Kasparov, Elon Musk’a “Siz kim oluyorsunuz da Putin’in yıllarca işlediği savaş suçlarını Ukrayna’nın kanı ve toprağıyla ödüllendiriyorsunuz?” ifadeleriyle sitem etti.