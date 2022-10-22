Enerji krizi Batı’yı karıştırdı. Macaristan Avrupa Birliği’ne rest çekti

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas, AB’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Rus gaz tedarikini etkileyen her türlü AB yaptırımını veto etmeye devam edeceğiz” dedi.

Guiyas, Gazprom ile yapılan sözleşmelerin Budapeşte’nin Ukrayna krizindeki tutumuyla bir ilgisi olmadığını belirterek, Rusya’ya yönelik yaptırımların Ukrayna sorununun çözümüne bir katkısının olmadığını, yalnızca Avrupalılara zarar verdiğini ifade etti.