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Ukrayna’da üst düzey yöneticiler istifa etti

Ukrayna’da Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Savunma Bakanı Yardımcısı Vyaçeslav Şapovalov ve Başsavcı Yardımcısı Aleksey Simonenko’nun istifa etti.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 15:40
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Ukrayna’da bazı kritik görevdeki isimler istifa etti

Ukrayna’da üst düzey yöneticiler istifa etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Kiril Timoşenko’nun Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcılığı görevinden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde yayınlanan kararnamede, “Verilen dilekçe gereğince Kiril Timoşenko, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.” ifadeleri kullanıldı.

2019’dan bu yana Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Timoşenko, dün istifa dilekçesinin fotoğrafını Telegram kanalından paylaşmıştı.

Savunma Bakanı Aleksey Reznikov da yardımcısı Vyaçeslav Şapovalov’un istifasını kabul etti.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’na hitap eden Reznikov, şunları kaydetti:

Dile getirilen suçlamalar asılsız ve mesnetsiz olmasına rağmen Vyaçeslav Şapovalov’un istifasını sunması, Avrupa ve demokratik siyaset geleneklerinde değerli bir eylemdir ve savunma çıkarlarının herhangi bir kabine veya koltuktan daha yüksek olduğunun göstergesidir. Ukrayna Savunma Bakanlığı, böyle bir adımın toplumun ve uluslararası ortakların güvenini korumaya, ek açıklamalar ve olası soruşturmalar durumunda tarafsızlığı sağlamaya yardımcı olacağına inanmaktadır.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lojistiğinden sorumlu olan Şapovalov, gıda hizmeti alımıyla ilgili kendisine yönelik yapılan suçlama kampanyası sonucunda ordunun istikrarlı ikmalini tehdit etmemek için görevden istifa ettiğini açıklamıştı.

Ukrayna Başsavcılığı Ofisinin Telegram kanalından yapılan açıklamada da Başsavcı Andrey Kostin’in Başbakan Yardımcısı Aleksey Simonenko’nun görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

2022’nin sonunda tatilini İspanya’da geçirdiği ortaya çıkan Simonenko, toplumun tepkisi üzerine istifasını sunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Zelenskiy’nin kadro kararlarının devletin temel önceliklerini yansıttığını bildirdi.

Podolyak, “'Kapalı gözler' yok. Savaş döneminde herkes sorumluluklarını anlamalı. Başkan, toplumu görür ve duyar. Ve doğrudan kamunun isteğine yanıt verir; herkes için adalet.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı İvan Lukerya ve Topluluklar ve Bölgeler Kalkınma Bakanı Yardımcısı Vyaçeslav Negoda da sosyal medya hesaplarından istifalarını sunduklarını duyurdu. (AA)

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