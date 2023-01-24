Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'

BBC Türkçe'nin haberine göre; Zelenski’nin üst düzey bir danışmanı, bir bakan yardımcısı ve beş bölge valisi görevlerinden ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde rüşvet iddialarıyla, şişirilmiş fiyatlarla gıda satın alınması ve bir yetkilinin lüks bir yaşam sürdüğü suçlamaları gündeme gelmişti.

Zelenski’nin üst düzey danışmanlarından Mihaylo Podolyak, cumhurbaşkanının adaletin herkese uygulanması gibi “halkın önemli bir talebine” yanıt verdiğini söyledi.

Zelenski daha önce de devlet görevlilerinin onaylı görevler dışında ülke dışına çıkmasını yasaklamıştı.

İlk istifa eden isim, Zelenski’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı Kirilo Timoşenko oldu. Timoşenko, bölgesel politikalardan sorumluydu ve daha önce Zelenski’nin seçim kampanyasında çalışmıştı.

Timoşenko, geçen Şubat’ta başlayan Rus işgalinden bu yana, hükümetin önemli sözcülerinden biri olmuştu.

Timoşenko, Ukraynalı araştırmacı gazeteciler tarafından, savaş sırasında pahalı spor otomobiller kullanmakla suçlanmıştı ve iddiaları reddetmişti.

Timoşenko, Telegram’daki mesajında Zelenski’ye “her gün ve her dakika iyi işler yapma fırsatı verdiği için” teşekkür etti.

“ORDU İÇİN ŞİŞİRİLMİŞ FİYATLARLA GIDA ALIMI YAPMIŞ”

Savunma Bakan Yardımcısı Viyaçeslav Şapovalov da, pek bilinmeyen bir şirketten, ordu için şişirilmiş fiyatlarla gıda alımı yapmakla suçlanıyordu. İlgili devlet birimi bunun “teknik bir hata” olduğunu öne sürmüş ve para alışverişi yapılmadığını savunmuştu.

Savunma Bakanı Oleksi Reznikov da aynı iddialar nedeniyle şüphe altında.

Görevden alınan diğer üst düzey yetkililer şöyle;

-Başsavcı Yardımcısı Oleski Simonenko

-Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Ivan Lukerya

-Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Viyaçeslav Negoda

-Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Vitali Muziçenkok

-Dnipropetrovsk, Zaporijya, Kiev, Sumi ve Herson bölge valileri

Ukrayna, 2021’de Transparency International’ın yolsuzluk listesinde 180 ülke arasında 122’inci olmuştu.

Yolsuzlukla mücadele, ülkenin Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurusunun ilerlemesinde AB’nin başlıca taleplerinden biri.

Cumhurbaşkanı Zelenski, Pazar günü yaptığı konuşmada “geçmişe dönüş” olmayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Zelenski’nin konuşmasından önce, Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Vasil Lozinkski de jeneratör tedarikinde 350 bin dolar rüşvet alma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.