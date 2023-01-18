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  • Son dakika: Ukrayna'da helikopter düştü Ukrayna İçişleri Bakanı ve yardımcısı dahil 16 kişi öldü

Son dakika: Ukrayna'da helikopter düştü Ukrayna İçişleri Bakanı ve yardımcısı dahil 16 kişi öldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısı dahil 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:26
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Ukrayna'da helikopter düştü Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 16 kişi öldü

Son dakika: Ukrayna'da helikopter düştü Ukrayna İçişleri Bakanı ve yardımcısı dahil 16 kişi öldü
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AA'nın geçtiği habere göre, Ukrayna Emniyet Müdürü İgor Klimenko, yazılı açıklamasında, Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde Acil Durumlar Hizmetleri'ne bağlı bir helikopterin düştüğünü duyurdu.

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DA ÖLDÜ
Kazada Monastırskiy ve yardımcısı Yevgeniy Yenin'in hayatını kaybettiğini kaydeden Klimenko, kaza nedeniyle 2'si çocuk toplam 16 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Yaralanan 22 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını belirten Klimenko, ilgili tüm birimlerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Ukrayna basınında yer alan haberlerde, helikopterin bir anaokulu yakınlarına düştüğü ve kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı belirtildi.


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Samet
18.01.2023 11:58
Patlama olmus gibi gorunuyor enkaz yanmis gibi  
 
şahin
18.01.2023 11:38
Yahu bizimkiler neden ölmüyor, Daha fazla eziyet etsinler diye mi?...  
 
Vatandaş
18.01.2023 11:30
Allah rahmet eylesin  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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