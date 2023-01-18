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  • Ukrayna’daki helikopter kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler ortaya çıktı kimlikler belirlendi

Ukrayna’daki helikopter kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler ortaya çıktı kimlikler belirlendi

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Brovary kentinde, bir bakımevi ve anaokulunun yakınına düşen helikopterin kazadan sonraki ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:59
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Ukrayna’daki helikopter kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Görüntüleri ortaya çıkan kazada kimlikler de belirlendi

Ukrayna’daki helikopter kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler ortaya çıktı kimlikler belirlendi
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Gazeteci Gülsüm Khalilova tarafından kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde ortalığın toz duman olduğu görülürken etraftaki vatandaşların sağa sola kaçıştıkları ve uçak parçalarının alev alev yandığı görülüyor.

Diğer taraftan Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrsky ile beraber hayatını kaybeden 2 kişinin daha kimlikleri belirlendi. Belirlemelere göre bakanla beraber yardımcısı Yevhen Yenin, Bakanlık spikeri Lubkovich hayatını kaybetti.

Kazanın sabotaj mı yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığı ise araştırılıyor.

POLİS EKİPLERİ İNCELEMERİ SÜRDÜRÜYOR

Dünya gündemine oturan kaza Kiev bölgesindeki Brovary kentinde yaşandı. Bir anaokulunun bahçesine düştüğü kaydedilen helikopterin kazadan hemen sonra yanmaya başladığı öğrenildi. Acil olarak bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Polis ekipleri ise kaza yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

KİEV VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Meydana gelen kazanın ardından Kiev Valisi Oleksiy Kuleba’dan açıklama geldi. Helikopterin bir anaokulunun bahçesine düştüğünü bildiren Vali Kuleba, herkesin tahliye edildiğini ekledi. Kazanın ardından sosyal medyaya düşen videolarda ise yanan bir bina yer aldı. Söz konusu videolarda paramparça olan helikopterin görüntüleri de vardı. Helikopterin neden düştüğüne dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Bekir
18.01.2023 14:18
Cok guz3l  
 
Berke
18.01.2023 14:14
büyük ihtimalle rusyanın irandan aldığı sihalar vurmuştur  
 
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