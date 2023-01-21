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Ukrayna'da helikopter kazasında ölenler için cenaze töreni

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve diğer yetkililer için cenaze töreni düzenlendi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:05
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Ukrayna'da helikopter kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

Ukrayna'da helikopter kazasında ölenler için cenaze töreni
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Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve kazada hayatını kaybeden 7 Bakanlık yetkilisinin cenaze töreni, Kiev'deki "Ukrayna Evi"nde yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan törene, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini iletti.

18 Ocak'ta sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında, Monastırskiy dahil 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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