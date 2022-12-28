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Rus askerlerinin ölseler bile çocukları olacak

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle seferber edilen Rus askerler, spermlerini kriyobanklarda (sperm bankası) ücretsiz olarak dondurma hakkına sahip olacak.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:04
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Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin ölseler bile çocukları olacak

Rus askerlerinin ölseler bile çocukları olacak
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Devlet destekli Tass haber ajansının Rusya Avukatlar Birliği Başkanı Igor Trunov'a dayandırdığı haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Trunov'un söz konusu planla ilgili bütçe yardımı çağrısına yanıt verdi.

Trunov, bakanlığın "2022-2024 özel askeri operasyonuna katılmak üzere seferber edilen vatandaşlar için germ hücrelerinin (spermatozoa) ücretsiz olarak korunması ve saklanması (depolanması) için federal bütçeden mali destek olanağını belirlediğini" söyledi.

Bu arada zorunlu sağlık sigortalarının imkan sunması halinde, aileler de depolanan bu biyomateryali ücretsiz olarak kullanabilecek. 

Rusya, eylül ayında başlattığı seferberlik kapsamında Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşı desteklemek üzere 300 binden fazla yedek askeri göreve çağırdı.

Yüz binlerce Rus erkeğin silah altına alınmamak için ülkeden kaçmasına neden olan uygulama, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana Kremlin karşıtı en büyük protestolara yol açtı.

Sperm bankaları, bu hizmeti 1970'lerde çeşitli rahatsızlıkları ve üreme sorunları olan erkeklerin spermlerini muhafaza etmelerine yardımcı olmak amacıyla sunmaya başladı.

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