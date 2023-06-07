Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin vurulduğu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü

Ukrayna’da Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde bulunan Dnipro Nehri üzerindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin vurulmasının ardından bölgede tehlike büyüyor.

Su seviyesinin yükselmeye devam ettiği bölgede 2 bin 700 evi su bastığı, bin 300’den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve çiftliklere su tedarikinin sağlanmasında sıkıntı yaşandığı kaydedilirken, 7 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Yaklaşık 42 bin kişinin risk altında olduğu saldırıların ardından 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

150 METRİK TON PETROL DNİPRO NEHRİ’NE DOĞRU SIZIYOR

Ukraynalı yetkililer, Dnipro Nehri’ndeki hidroelektrik santralinde kimyasal ve petrol sızıntısı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklayarak, sızıntıların bölgedeki çiftlikler, yerleşim yerleri ve hayvanların bulunduğu alanları etkileyebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strilets, santralden en az 150 metrik ton petrolün Dnipro Nehri’ne doğru sızdığını ve çevreye verilen zararın yaklaşık 50 milyon euro (1 milyar 237 bin lira) olduğunu söyledi. Dünyanın başka yerinde bulunmayan hayvan türlerinin buradaki patlamalar nedeniyle tehlikede olduğunu aktaran Strilets, Ukrayna Karadeniz Biyosfer Rezervi ve iki ulusal parkta da hasar meydana geldiğini kaydetti.

aw908470-01.jpg

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na göre santraldeki patlama nedeniyle en az 300 hayvan öldü. Yenilebilir enerji imalatı şirketi Ukrhydroenergo CEO’su Ihor Syrota da, “İlk olarak Kakhovka deposu büyük ihtimalle sıfırlandı. Milyonlarca balık başka yöne doğru gidecek. Buradaki ekipmanlarda ve birimlerde 400 ton türbin gazı bulunuyor. Her şey ekipmanlardaki yıkımın ne derece hasar gördüğüne bağlı. Eğer hasar büyükse o zaman gaz sızıntısı yaşanabilir” dedi.

"ÇEVRESEL YIKIM BOMBASI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, durumu “çevresel yıkım bombası” olarak nitelemiş, sorumluluğun Rusya’ya ait olduğunu belirtmişti. Zelenskiy, ”Bu trajedinin sonuçları haftaya netleşecek. Sular gittiğinde her şey belli olacak ve o zaman ne olacak göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

aw908470-03.jpg

İlgili Haberler
Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, bölge sel tehdidiyle karşı karşıya
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Son Haberler
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi Ekonomi
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi
Dolar ralliye başlayınca ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu Ekonomi
Dolar ralliye başlayınca ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak Güncel
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi Ekonomi
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı Sağlık
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Keşfet
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?