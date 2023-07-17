Ukrayna'dan savaşta kurtarılan alan açıklaması

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ordularının karşı taarruza başladığı haziranın başından bu yana toplam 210,5 kilometrekare alanı kurtardıklarını bildirdi.

Ukrayna'dan savaşta kurtarılan alan açıklaması

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güney ve doğu cephelerindeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin, güneyde Melitopol ve Berdyansk yönlerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Malyar, Ukrayna birliklerinin tam olarak Makarivka- Staromayorske, Novodarivka-Priyutne, Mala Tokmaçka-Novopokrovka, Pyatihatki-Grozove yönlerinde taarruz eylemlerini yürüttüğünü ve başarılı olduğunu kaydetti.

179,5 KİLOMETREKARE ALAN KURTARILDI

Malyar, son bir haftada Ukrayna ordusunun savunma hattından Rusların bulunduğu derinliklere ilerlediğine dikkati çekerek, "(Güneyde) Son bir haftada kurtarılan alan 10,9 kilometrekare arttı. Toplamda güneyde taarruzun başlamasından bu yana 9,25 kilometre ilerleme kaydedildi, 179,5 kilometrekare alan kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Tavriya yönünde, 10-16 Temmuz'da Ruslara ait 134 silah ve teçhizat, 36 mühimmat ve 2 yakıt deposunun imha edildiğini belirten Malyar, şöyle devam etti:

"Ayrıca 6 tank, 24 zırhlı personel aracı, 12 insansız hava aracı, 2 Akatsiya tipi kundağı motorlu topçu sistemi, 2 Pion tipi kundağı motorlu topçu sistemi, 5 Msta-B tipi obüs, bir Msta-S tipi obüs, 4 Giatsint B tipi top, 5 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi, 3 Murom-M uzun menzilli görsel gözetleme sistemi, 4 D-30 tipi obüs, 2 Buk tipi ve 2 Strela-10 tipi füze savunma sistemi, 4 elektronik harp istasyonu, bir Credo-M taşınabilir radar, 2 R330 otomatik karıştırma istasyonu ve araçlar imha edildi."

Malyar, 50 Rus askerin esir alındığı bilgisini paylaştı.

Son bir haftada, doğu ve güneyde yürütülen taarruz operasyonları sonucunda yaklaşık 18 kilometrekarelik alanın kurtarıldığını belirten Malyar, "Taarruz başladığından bu yana toplam 210,5 kilometrekarelik alan kurtarıldı." ifadesini kullandı.

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