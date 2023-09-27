Ukraynalı Eurovision şampiyonu Ruslana: Müzik savaşta silah gibi

2004'te Türkiye'de düzenlenen Eurovision yarışmasının şampiyonu olan Ruslana, Türk halkına, Karadeniz'deki kardeş ülkelerine destekleri için teşekkür etti.

Ukraynalıların morallerini yükseltmeyi amaçlayan yeni şarkısı ve video klibinin ön gösterimini de paylaşan Ruslana, "Ukrayna halkı, şu anda bir senfoni orkestrasını andırıyor. Sadece şeften direktif bekliyorlar ve bu şef de kalpleri" ifadelerini kullandı.

Sürekli bir güvensizlikle kuşatılmış olduklarını, Ukrayna'da yaşanacak güvenli hiçbir yer olmadığını söyleyen Ruslana, kentsel alanlara yönelik füze saldırılarının giderek sıklaştığını belirtti.

Ruslana, savaş nedeniyle Ukrayna'da sanat faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına geldiği ancak sanatçıların halkın iyiliği için kendilerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını dile getirdi.

"Müzik, savaşta adeta bir silah oldu. Güvenlik nedeniyle konserler yasak olsa da insani gerekçelerle düzenlenen bazı konserlere katıldım" diyen Ruslana, bu konserlerden birinin yer altında bir metro istasyonunda yapıldığını kaydetti.

Ukrayna'nın 2004 Eurovision şampiyonu, halkın moralini yüksek tutmak için savaşa karşı güçlü durmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Ukraynalı sanatçılar olarak halkımıza güçlü bir direnç mesajı vermeliyiz" diye konuştu.

Milletinin "saldırgan olmadığına" işaret eden Ruslana, savaşın nedensiz olduğuna ve yalanlara dayandırılarak çıkarıldığına değindi ve sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Ruslana, sanatçılar olarak dünyaya güçlü bir mesaj vermek zorunda olduklarını, yeni şarkısı ve video klibiyle, "kalbinizi kapatmayın" demek istediğini belirterek, "Benim için gerçekten önemli olan şey özgürlük" ifadelerini kullandı.

TÜRK HALKININ DESTEĞİ DEĞERLİ

Ülkesi ve halkının Türk halkının kendilerine desteği için minnettar olduğunu vurgulayan Ruslana "Yaptığınız insani yardımlar, Ukrayna'da insanların hayatını kurtarıyor" dedi.

Ruslana, Ukrayna'nın mücadelesini Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na benzeterek, Türk halkının 100 yıl önce kazandığı gibi Ukrayna'nın da bu savaşı kazanmak istediğini ifade etti.

Eurovision şampiyonu olduğundan bu yana geçen zamanda iki ülke arasındaki bağların güçlendiğini hissettiğini söyleyen Ruslana, Türk halkı savaş başlar başlamaz Ukraynalılara yardım için seferber olduğu gibi kendi halkının da 6 Şubat'ta Türkiye'deki depremler de derhal seferber olduğunu anlattı.

Ruslana, "Afet meydana geldiğinde, Türk halkına yardım çağrısı yapmak için hayatımda ilk defa Türkçe konuştum. Siz sahip olduğunuz her şeyi Ukraynalılara vermiştiniz, biz de iyiliği karşılık vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" diye konuştu.