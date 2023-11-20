Eurovision yıldızı Sara Tavares hayata veda etti

1994'te Portekiz'i Eurovision'da 'Chamar a Musica' şarkısıyla temsil eden Sara Tavares, hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Eurovision yıldızı Sara Tavares hayata veda etti

1994 yılında uluslararası şarkı yarışması Eurovision'da Portekiz'i temsil eden şarkıcı Sara Tavares 45 yaşında hayatını kaybetti. Sara Tavares'e 2009 yılında beyin tümörü teşhisi konmuştu.

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Tavares, 1994 yılında Fransa'da düzenlenen "Televizyon Şarkı Yarışması"nın kazanılmasına yardımcı olan ve 1994 Eurovision'da yer almasına yardımcı olan Endemol şarkı yarışması Chuva de Estrelas'ın finalini kazandı.

Tavares, 1994'te 1994 Eurovision "Chamar a Musica" şarkısı ile yarışmayı 8. sırada tamamlamıştı.

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Orijinal şarkının en iyi versiyonu için Disney ödülünü kazanan Disney filmi "The Hunchback of Notre Dame"ın Avrupa-Portekizce versiyonunun "Tanrıya Yardım Edin: Outcasts"ı da seslendirdiği için de biliniyor.

Tavares, 2000'de "En İyi Portekizli Şarkıcı" ödülüne layık görülerek Portekiz Altın Küreyi kazandı.

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