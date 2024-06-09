Ukraynalı kadından Türk erkeklerine çağrı. 'Korkmayın yabancı kadınlar sizin gelip tanışmanızı bekliyor'

Türkiye’de yaşayan Ukraynalı bir kadının sosyal medyadan Türk erkeklerine verdiği tavsiye gündem oldu.

Ukraynalı kadın, arkadaşlarının Türk erkeklerin kendileriyle tanışmadığından şikayet ettiğini, yabancı kadınların Türk erkekleriyle tanışmak istediğini, fakat Türk erkeklerinin reddedilip rezil olmaktan korktuğu için tanışmaktan korktuğunu söyledi.

"YABANCI KADINLARLA DİLEDİĞİNİZ GİBİ KONUŞABİLİRSİNİZ"

Genç kadın, Türk erkeklere tavsiyeler vererek, bir mekanda yabancı bir kadının masasına ikram gönderilmesini, beğendikleri yabancı kadınlarla diledikleri gibi konuşabileceklerini, yabancı kadınların Türk erkeklerini reddetmeyeceğini söyledi.

"YABANCI KADINLAR SİZİN GELİP TANIŞMANIZI BEKLİYOR"

Ukraynalı kadın Türk erkeklerine, “Tanışmaktan korkmayın, yabancı kadınlar sizi terslemez, sizin gelip tanışmanızı bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Genç kadının yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları Türk erkeklerin ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle kahveyi bile zor içtiğini belirtirken, bazı sosyal medya kullancıları ise yabancı kadınlarda ego olmadığını belirterek Türk kızlarının egolu olduğunu ifade etti.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,