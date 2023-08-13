Ukraynalı ve Ruslar Antalya'da korsan taksicilik yapıyor. Türkiye’ye gelen herkes kendi mafyasını kuruyor

Antalya’da savaştan kaçan Rus ve Ukraynalılar yabancı plakalı araçlarıyla korsan taksicilik yaparken yakalandı.

Ukraynalı ve Ruslar Antalya'da korsan taksicilik yapıyor. Türkiye’ye gelen herkes kendi mafyasını kuruyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden Antalya'ya gelenlerin ve yerleşik yaşama geçenlerin nüfusu 100 bini aştı.

Göç nedeniyle birçok sektörde ve kent ekonomisindeki olumlu yansımaların yanı sıra, birçok olumsuzluk da yaşanıyor. Turizm sektöründe otelcilerin gündeme getirdiği, Rus ve Ukraynalıların evlerini günlük, haftalık apart, pansiyon gibi kayıt dışı kiraya vermesi sorununa, bu kez kaçak taksicilik yapan, hatta yabancı plakalı çekiciyle hizmet verenler eklendi.

Antalya'da savaş sonrası yerleşik yaşama geçen Rus ve Ukraynalılardan bazıları yabancı plakalı araçlarıyla kaçak taksicilik yaparken tespit edildi. Alanya'da ise Ukrayna plakalı bir çekici, arıza yapan Ukrayna plakalı otomobili taşırken görüldü ve araç bağlandı.

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TÜRK VATANDAŞLARINA İŞ BIRAKMIYORLAR

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yerleşik Rus ve Ukraynalıların kendi aralarında taksicilik yapmaya başladıklarını belirterek, “Alanya'daki oda başkanımız bunların kendi transferlerini kendilerinin yaptığını, kendi plakalarıyla cirit attıklarını aktardı. Bizde resimleri de var. Şu an taksicilik de, emlakçılık da yapıyorlar. Kendi aralarında WhatsApp grupları var, bu gruplardan alışverişi, ev kiralamalarını kendileri yapıyor. Türk vatandaşlarına iş bırakmıyorlar. Emlakçılar odası başkanımız, bu konuda Vergi Dairesi Başkanlığı ile ciddi bir çalışma yapıyor." dedi.

"Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sonrası iki ülkeden yabancı yerleşimin hızlı artığını söyleyen Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, “Rusya'dan savaşmamak, Ukrayna'dan can havliyle geldiler. Belirli parayla geldiler ve ellerindeki kaynakları harcadılar. Kaynaklar bittikten sonra evde kuaförlükten yemek yapıp satmaya, Rus veya Ukrayna plakalı araçlarıyla taksicilikten emlakçılığa hepsi bir arayış içine girdi. Bu durumdan ilk başta etkilenen sektörlerden biri de taşımacılık sektörü. Bunlar kendi aralarında WhatsApp grubu kurmuş. Buradan haberleşme sağlayıp, taşımacılık yapıyorlar. Hatta Alanya'da bazı sokaklardaki aydınlatma direkleri, otobüs duraklarına taksi için karekod oluşturup, asmışlar." diye konuştu.

Akkaya, "Aslında bunların birçoğunun oturma izin süreleri de bitmiş, araçların giriş çıkış süreleri geçmiş. Denetimler de bunlar çıkıyor. Bağlanan araçlar oldu, trafik para cezaları uygulanıyor" dedi.

UKRAYNA PLAKALI ÇEKİCİ

Kaçak taksicilik yapan çok sayıda Rus ve Ukrayna plakalı aracın tespit edildiğini bildiren Ali Akkaya, geçen günlerde çok ilginç bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, “Alanya'da cadde üzerinde Ukrayna plakalı bir çekici, Ukrayna plakalı bir otomobili taşıyordu. Önce sigorta şirketinin göndermiş olabileceği düşünüldü, sonra yasak olduğu belirlendi ve araç bağlandı. Sonra bir daha piyasada gözükmedi. Bu konulara ilişkin esnek davranılmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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