Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı askeri malzemelerden yolsuzluk çıktı

Ukrayna’da devlet ve kamu görevlilerinin yolsuzluklarını ortaya çıkarmak için kurulan Nashi Groshi isimli araştırmacı gazetecilik programı, savaşın içindeki Ukrayna’da bazı yetkililerin konumlarını kullanarak ciddi bir gelir elde ettiğini iddia etti.

Araştırma programında, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’den satın aldığı askeri kamuflaj montlarının Türkiye’de perakende satışının çok daha ucuz olduğu tespit edildi. Montları satan şirketin ise Ukrayna siyasetiyle bir bağı olduğu ortaya çıktı.

ŞİRKET VEKİLİN YEĞENİNİN ÇIKTI

Montları satan Vector Avia isimli şirketin ortakları arasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi’nin Milletvekili Hennadii Kasaii’nin yeğeni Oleksandr Kasai olduğu duyuruldu.

Ceketlerin tanesinin 86 dolara satın alındığı belirtilirken, Türkiye’de ise bu ceketlerin perakende fiyatının 68 dolar, 55 dolar ve 39 dolar gibi farklı fiyatlara satıldığı da duyuruldu. Türkiye’deki şirketin hazırladığı faturada ceketlerin 29 dolara satıldığı belirtilirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın sunduğu faturada ise ceketlere 86 dolar ödendiği belirtildi.

Ukrayna medyasında yer alan haberlerde ise daha sonra bu ceketlerin 27 dolardan satışa çıktığı ve hepsinin tükendiğine dikkat çekildi. Yerel basın, satıştaki ceketlerin yeteri kadar ağır olmayabileceğini ve bu sebeple satışa çıkmış olabileceğini söyleyerek Ukrayna iklimine uygun olmama ihtimali olduğunu değerlendirdi.

Kiev Bilimsel Araştırma Enstitüsü de, satın alınan bu ceketlerin “istenilen amaç için kullanılamayacağını” duyurdu.

Yolsuzlukla Mücadele Eylem Merkezi Başkanı Vitalii Shabunin, “Eğer Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye’den alınan montları internetten aratsaydı daha ucuza alırdı. 86 dolar vermek yerine 50 dolar verirdi” dedi. Shabunin, “Bunun yerine bakanlık Halkın Hizmetkarı Partisi’nin bir vekilinin yeğeninin şirketini buldu ve iki kat fazla verip onlardan aldı. Reznikov, bütçede aşırı harcama yaptı” ifadesini kullandı.

Shabunin, montlara harcanan fazla para ile 2000 adet Mavic drone satın alabileceğini de vurguladı. Ukraynalı yetkili, “Birileri bu montlar için kâr elde ederken, birileri de droneları olmadığı için cephede ölecek” diyerek çok sert tepki gösterdi. Öte yandan toptan satın alınınca bazı vergilerden muaf olunduğuna da dikkat çekildi.