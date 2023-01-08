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Ukrayna-Rusya arasında esir takası

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yeni bir esir takası yapıldığını duyurarak, iki ülke arasında 50 Ukraynalı ve 50 Rus askerinin takas edildiğini açıkladı.   

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 18:01
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Ukrayna-Rusya arasında esir takası

Ukrayna-Rusya arasında esir takası
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Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında 50 Ukraynalı ve 50 Rus askerinin takas edildiğini belirterek, “Başarılı bir esir takası daha. 50 asker evlerine döndü. Bunlar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bölgesel Savunma Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar, Sınır Muhafız Teşkilatı, Deniz Kuvvetleri, Özel Harekat Kuvvetleri'nden” dedi. 

Ukraynalı askerlerin 33’ünün subay 17’sinin ise er ve çavuşlardan oluştuğunu aktaran Yermak, "Görevimiz, tüm insanlarımızı geri getirmek ve bunu yerine getireceğiz" dedi. 

Geçtiğimiz yıl Ukrayna, Rusya ile yaptığı esir takaslarında toplam bin 596 asker ve sivili esaretten kurtarmıştı. (İHA)
                                         

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