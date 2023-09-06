Ukrayna’ya sığınan Rus pilota büyük ödül. 500 bin dolar alacak

28 yaşındaki Rus pilot Maxim Kuzminov, Ukrayna istihbaratıyla planlanan operasyonda Mi-8 helikopteriyle Ukrayna’ya kaçtı. Tüm teçhizatı da yanında götüren pilota büyük bir ödül verilecek.

Ukrayna’ya sığınan Rus pilota büyük ödül. 500 bin dolar alacak

Editör: Özge Ceren Çimen

Mi-8 helikopteriyle Ukrayna'ya sığınan Rus pilot, taraf değiştirerek Rusya'nın askeri teçhizatını yanında götürdüğü için yarım milyon dolar gibi önemli bir ödül alacak.

TÜM RUS SAVAŞÇILARA ÇAĞRI YAPTILAR

Ukrayna'nın askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov yaptığı açıklamada, Ukrayna televizyonunda paranın ulusal para birimi Grivna ile ödeneceğini söyledi ve diğer Rus askeri personelleri de aynı yolu izleyerek Kiev'in tarafına geçmeye çağırdı.

28 yaşındaki Rus helikopter pilotu Maxim Kuzminov'un davası Ukrayna medyasında geniş çapta yer aldı.

‘PUTİN REJİMİNE KARŞI SAVAŞIN’

Sözcü Yusov, "Bir kez daha, savaş suçlusu olmak istemeyen Ruslar, lütfen teslim olun, Ukrayna tarafına geçin ve kendi onurunuzu ve vicdanınızı savunun, Putin rejimine karşı savaşın" çağrısında bulundu.

Ukrayna istihbarat servisi, Ağustos ayında kamuoyuna açıklanan özel bir operasyonla Rus pilotu kaçmaya ikna etmişti.

Online haber sitesi Ukrainska Pravda'nın haberine göre, organize edilmesi biraz zaman alan operasyonda, Rus pilotun helikopterini Ukrayna topraklarına uçurması ve Ukrayna özel kuvvetlerinin beklediği Kharkiv'in doğu bölgesine inmesi yer aldı.

Raporlara göre, helikopterde bulunan ve kaçma planından haberi olmayan iki Rus mürettebat teslim olmayı reddetti ve Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü.

Raporlara göre pilotun ailesi daha önce Rusya'dan kaçmıştı ve Ukrayna'da oldukları bildirildi.

Ukrainska Pravda'nın haberine göre, Ukrayna kuvvetleri için değerli bir satın alma olan Mi-8 helikopteri aynı zamanda Rus savaş uçakları için de yedek parça taşıyordu.

Yusov, Salı günü pilotun ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sadece başlangıç, daha fazlası da gelecek" dedi.

Yerel haber kaynağı Ukrayna Medya Merkezi'ne göre Yusov, Rus pilotun "kendi girişimiyle" Ukrayna ile temasa geçtiğini söyledi.

Ukrayna'da, uçak ve ağır silahlar gibi askeri teçhizatla kaçan Rus askerlerine yönelik resmi bir ödül listesi bulunuyor. DPA haber ajansının bildirdiğine göre, örneğin bir Rus tankı için ödül 100.000 dolar.

screenshot-1-001.png

screenshot-5.png

İlgili Haberler
Rusya’dan Ukrayna saldırılarına karşı ilginç önlem. Savaş uçaklarını bakın neyle koruyorlar
Rusya’yı sarsan suikast. Üst düzey general telefonunu açtı, havaya uçtu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Son Haberler
İşte 'Yunan, Fransız, Sırp kazansaydı' diyenleri çatlatan görüntü Spor
İşte 'Yunan, Fransız, Sırp kazansaydı' diyenleri çatlatan görüntü
Kırtasiyeciler Odası'ndan hayat kurtaran uyarı. Kansorejen madde olan bu ürünlere dikkat Sağlık
Kırtasiyeciler Odası'ndan hayat kurtaran uyarı. Kansorejen madde olan bu ürünlere dikkat
Sahillere yol ve ev yapılırsa sonu böyle olur. Her şeyi para ve rant gören zihniyetin eseri Güncel
Sahillere yol ve ev yapılırsa sonu böyle olur. Her şeyi para ve rant gören zihniyetin eseri
Antalya’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Güncel
Antalya’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ermenistan ile ABD ortak tatbikat düzenleyecek Dünya
Ermenistan ile ABD ortak tatbikat düzenleyecek
Biri bu gençlere ‘dur’ desin! Patenle ölümüne yolculuk kamerada Güncel
Biri bu gençlere ‘dur’ desin! Patenle ölümüne yolculuk kamerada
Galatasaray'dan Nelsson harekatı. Yönetim kararını verdi Spor
Galatasaray'dan Nelsson harekatı. Yönetim kararını verdi