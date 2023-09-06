Ukrayna’ya sığınan Rus pilota büyük ödül. 500 bin dolar alacak

Editör: Özge Ceren Çimen

Mi-8 helikopteriyle Ukrayna'ya sığınan Rus pilot, taraf değiştirerek Rusya'nın askeri teçhizatını yanında götürdüğü için yarım milyon dolar gibi önemli bir ödül alacak.

TÜM RUS SAVAŞÇILARA ÇAĞRI YAPTILAR

Ukrayna'nın askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov yaptığı açıklamada, Ukrayna televizyonunda paranın ulusal para birimi Grivna ile ödeneceğini söyledi ve diğer Rus askeri personelleri de aynı yolu izleyerek Kiev'in tarafına geçmeye çağırdı.

28 yaşındaki Rus helikopter pilotu Maxim Kuzminov'un davası Ukrayna medyasında geniş çapta yer aldı.

‘PUTİN REJİMİNE KARŞI SAVAŞIN’

Sözcü Yusov, "Bir kez daha, savaş suçlusu olmak istemeyen Ruslar, lütfen teslim olun, Ukrayna tarafına geçin ve kendi onurunuzu ve vicdanınızı savunun, Putin rejimine karşı savaşın" çağrısında bulundu.

Ukrayna istihbarat servisi, Ağustos ayında kamuoyuna açıklanan özel bir operasyonla Rus pilotu kaçmaya ikna etmişti.

Online haber sitesi Ukrainska Pravda'nın haberine göre, organize edilmesi biraz zaman alan operasyonda, Rus pilotun helikopterini Ukrayna topraklarına uçurması ve Ukrayna özel kuvvetlerinin beklediği Kharkiv'in doğu bölgesine inmesi yer aldı.

Raporlara göre, helikopterde bulunan ve kaçma planından haberi olmayan iki Rus mürettebat teslim olmayı reddetti ve Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü.

Raporlara göre pilotun ailesi daha önce Rusya'dan kaçmıştı ve Ukrayna'da oldukları bildirildi.

Ukrainska Pravda'nın haberine göre, Ukrayna kuvvetleri için değerli bir satın alma olan Mi-8 helikopteri aynı zamanda Rus savaş uçakları için de yedek parça taşıyordu.

Yusov, Salı günü pilotun ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sadece başlangıç, daha fazlası da gelecek" dedi.

Yerel haber kaynağı Ukrayna Medya Merkezi'ne göre Yusov, Rus pilotun "kendi girişimiyle" Ukrayna ile temasa geçtiğini söyledi.

Ukrayna'da, uçak ve ağır silahlar gibi askeri teçhizatla kaçan Rus askerlerine yönelik resmi bir ödül listesi bulunuyor. DPA haber ajansının bildirdiğine göre, örneğin bir Rus tankı için ödül 100.000 dolar.