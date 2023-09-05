Rusya’yı sarsan suikast. Üst düzey general telefonunu açtı, havaya uçtu

Rus general Yuri Afanasyevski'ye, evinde suikast düzenlendi. Afanasyevski'ye gönderilen kargodaki telefonun açıldığı anda patlamanın gerçekleştiği belirtildi.

Rusya’yı sarsan suikast. Üst düzey general telefonunu açtı, havaya uçtu

Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde, Putin atamasıyla Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LPR) başına gelen Rus general Yuri Afanasyevski'ye, evinde suikast düzenlendi.

Ukraynalı kaynaklara göre, patlama sebebiyle "LPR" gümrük komitesinin Rusya tarafından atanan "başkanı" Yuri Afanasyevski ve oğlu yaralandı.

rusgeneral.jpgUKRAYNA, AĞIR ŞEKİLDE YARALANDIĞINI BELİRTTİ

Ukrayna basını, Ukrayna gizli servisi (SBU) tarafından gönderilen cep telefonunun patlamasıyla Afanasyevski'nin, baş, boyun ve karın bölgesine şarapnel parçaları isabet ettiğini öne sürdü.

Ukrayna basını ayrıca, Afanasyevski'nin ağır şekilde yaralandığını ve hastanede yoğun bakımda tedavi edildiğini iddia etti.

RUSLAR GENERALİN CİDDİ BİR YARA ALMADIĞINI İDDİA ETTİ

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre ise terör saldırısı büyük olasılıkla Afanasyevski'ye düzenlendi. Ancak saldırı sonucunda Afanasyevski değil, 21 yaşındaki oğlu hastanaye kaldırıldı. Eski Rus istihbaratı generali patlamada ciddi bir yara almadı.

TELEFON AÇILDIĞI ANDA PATLADI

Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin başındaki Leonid Paseçnik'in "finansörü" olarak bilinen Afanasyevski, evindeyken bombalı bir kargo paketi aldı.

Afanasyevski, kargo ile gelen telefonu açtığı anda evi havaya uçtu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

TASS, suikast girişimiyle bağlantılı olarak bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi basın servisi, "Luhansk sakini bir kadın, içinde patlayıcı bulunan bir cep telefonunu generale teslim ettiğini ve telefonun aktif hale gelmesinin ardından patlamanın gerçekleştiğini itiraf etti. Saldırgan kadın şu anda gözaltında" açıklamasında bulundu.

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