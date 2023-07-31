Ukrayna’yı 5.1 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen Hande Fırat'ın eşine kötü haber

Ukrayna, Türkiye’den silah, miğfer ve çelik yelek gibi askeri malzemeler almak için anlaştığı Türk iş insanlarına 5.1 milyon dolar ödedi.

Ukrayna’yı 5.1 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen Hande Fırat'ın eşine kötü haber

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, malzemeler gelmeyince dolandırıldığını anladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında gazeteci Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar’ın da olduğu 6 kişi hakkında dava açtı.

"İrtibat kesildi"

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyı, Murat Özvardar aracılığıyla tanıştığı Koray Altınel ile miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak parayı gönderdikten sonra irtibatlarının kesildiğini söyledi. Krakovetskyı, Altınel’in kendisine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraflarını gösterdiğini ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT’in de anlaşmadan haberdar olduğunu söylediğini anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 1.5 yıl süren soruşturma sonucunda 6 kişi hakkında “Birden faza kişi tarafından zincirleme biçimde dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından iddianame hazırladı.

27 yıl 6 aya kadar hapis istemi

İddianamede, şüpheliler Koray Altınel, Murat Özvardar, Bülent Aygün ve Mehmet Dağlar için 22 yıl 6 ay, Hakan Kaan Hasdal ve Neşe Altınel için ise 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin kamu görevlileri ile ilişkileri olduğunu söyleyerek müşteki ve mağdurları ikna ettikleri öne sürüldü.

Dava, önümüzdeki günlerde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.

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