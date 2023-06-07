Ukrayna’yı durdurmak için barajı hava uçurmuşlar. Rus zalimliği balıkları yok etti

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin vurulmasıyla baraj taşarak şehri sular altında bıraktı.

Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova, Kakhovka HES barajının patlamasıyla bölgedeki balıkların son durumunu aktardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Khalilova, “Rus işgalci güçleri Kakhovka HES barajını patlatmasının ardından Kahovka rezervuarındaki düşük su seviyesinin sonuçları” ifadelerini kullandı.

Khalilova “Ukrayna yönetimi bu durumun ekolojik felakete yol açtığını dillendiriyor” sözleriyle balıkların videosunu paylaştı.

"ÇEVRESEL YIKIM BOMBASI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, durumu “çevresel yıkım bombası” olarak nitelemiş, sorumluluğun Rusya’ya ait olduğunu belirtmişti. Zelenskiy, ”Bu trajedinin sonuçları haftaya netleşecek. Sular gittiğinde her şey belli olacak ve o zaman ne olacak göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

150 METRİK TON PETROL DNİPRO NEHRİ’NE DOĞRU SIZIYOR

Ukraynalı yetkililer, Dnipro Nehri’ndeki hidroelektrik santralinde kimyasal ve petrol sızıntısı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklayarak, sızıntıların bölgedeki çiftlikler, yerleşim yerleri ve hayvanların bulunduğu alanları etkileyebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strilets, santralden en az 150 metrik ton petrolün Dnipro Nehri’ne doğru sızdığını ve çevreye verilen zararın yaklaşık 50 milyon euro (1 milyar 237 bin lira) olduğunu söyledi. Dünyanın başka yerinde bulunmayan hayvan türlerinin buradaki patlamalar nedeniyle tehlikede olduğunu aktaran Strilets, Ukrayna Karadeniz Biyosfer Rezervi ve iki ulusal parkta da hasar meydana geldiğini kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na göre santraldeki patlama nedeniyle en az 300 hayvan öldü. Yenilebilir enerji imalatı şirketi Ukrhydroenergo CEO’su Ihor Syrota da, “İlk olarak Kakhovka deposu büyük ihtimalle sıfırlandı. Milyonlarca balık başka yöne doğru gidecek. Buradaki ekipmanlarda ve birimlerde 400 ton türbin gazı bulunuyor. Her şey ekipmanlardaki yıkımın ne derece hasar gördüğüne bağlı. Eğer hasar büyükse o zaman gaz sızıntısı yaşanabilir” dedi.