Rusların havaya uçurduğu barajın uydu görüntüleri

Ukrayna'daki Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) bombalanarak yıkılmasının ardından uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Rusların havaya uçurduğu barajın uydu görüntüleri

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın bombalanarak ağır hasar alması nedeniyle Dinyeper Nehri'nin su seviyesi hızla yükseldi.

Bölgedeki Yeni Kahovka şehrinin merkezi sular altında kalırken, bölgeden gelen görüntülerde su seviyesinin binaların ikinci katına kadar çıktığı görülüyor.

Rus yetkililer, savaştan önce yaklaşık 44 bin nüfusa sahip şehre ve selden etkilenen Golopristanskiy ve Aleşki bölgelerine yönelik tahliye kararı aldı.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin uydu görüntülerini paylaştı.

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