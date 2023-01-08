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Karaman YHT hattında 1 yılda yaklaşık 1,2 milyon yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara YHT parkurunda bir yılda 1 milyon 194 bini aşkın yolcunun seyahat ettiğini belirtti.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 15:56
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Karaman YHT hattında 1 yılda yaklaşık 1,2 milyon yolcu seyahat etti

Karaman YHT hattında 1 yılda yaklaşık 1,2 milyon yolcu seyahat etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman YHT hattıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hattın 8 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açıldığını hatırlatarak, hızlı, güvenilir ve konforlu ulaşımın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Bir yılda Karaman-İstanbul-Karaman güzergahında 472 bin 532, Karaman-Ankara-Karaman güzergahında 721 bin 782 olmak üzere toplam 1 milyon 194 bini aşkın yolcunun seyahat ettiğini bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Konya-Karaman arasında da 448 bin 245 yolcu YHT’yi tercih etti. İstanbul-Karaman arasında 2, Ankara- Karaman arasında 4 olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bayram ve sömestir tatillerinde artan talebi karşılamak üzere ek seferler de düzenliyoruz. Bir yılda Karaman-İstanbul arasında günlük ortalama 1313, Karaman-Ankara arasında günlük ortalama 2 bin 5 yolcumuzu ağırladık."

Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin ortalama 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin de 2 saat 40 dakikaya düştüğünün altını çizen Karaismailoğlu, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresinin ise 6 saat olduğunu kaydetti.

"Diğer taraftan 102 kilometrelik Konya–Karaman hızlı tren hattı ile sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da hız ve kapasite artırıldı." değerlendirmesinde bulunan Karaismailoğlu, kapasitesi 60 çift trene çıkarılan hatta yük trenlerinin de işletilmeye başlandığını ve 1 yılda hattan taşınan toplam yük miktarının 1 milyon 742 bin net ton olduğuna dikkati çekti.

Bakan Karaismailoğlu, Konya- Karaman hızlı demir yolu hattının Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep’e uzatılması çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, "Ulaştırma 2053 Vizyonumuzu açıkladık. Bu vizyon çerçevesinde de hızlı trenle buluşan il sayımızı 52’ye çıkaracağız. Demir yolu ağırlıklı yatırım sürecine girdik. Şehir içi raylı sistemler ile birlikte devam eden demir yolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolara ulaştı. Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi yepyeni ve tarihi başlangıca daha hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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