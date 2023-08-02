Ülke kavruldu: 7 günde 80 kişi öldü

Fransa’da artan kavurucu sıcaklar nedeniyle 7-13 Temmuz tarihlerinde açıklanan verilere göre 80 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Ülke kavruldu: 7 günde 80 kişi öldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Fransa’da Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Korsika, Grand-Est ve Provence-Alpes-Cote d’Azur bölgelerinde 7-13 Temmuz arasında etkili olan yaz sıcakları çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.

Kavurucu sıcaklar küresel ısınmanın etkisiyle daha da artarken söz konusu bölgelerde bu tarih aralığında en az 80 kişi yaşamını yitirdi.

İstatistiki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu süreçte yaşanan aşırı sıcaklara bağlı can kaybı sayısında artış kaydedilmesi öngörülüyor.

YAZLAR ANORMAL DERECEDE ISINACAK

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) ve Fransa Meteoroloji İdaresi’nin verilerine göre, ülkede 2050’ye kadar her yaz 16 ila 29 gün, normalin üstünde sıcak geçecek.

Ülkede bu yaz kaydedilen “rekor sıcaklar”, iklim değişikliği nedeniyle daha üst seviyelere çıkarak riskli bir hal alacak.

En az 5 derece artması beklenen aşırı sıcaklar, Fransa’da nüfusun yüzde 80’inin yaşadığı ana kara topraklarının büyük bölümünde etkili olacak.

Ülkede kavurucu sıcaklar 1976-2005 yazlarında en fazla 16 gün olurken 2050’ye kadar bu sürenin 29 güne kadar çıkacağı öngörülüyor.

Özellikle Auvergne-Rhone-Alpes’ta nüfusun yüzde 68’inin, Bourgogne-Franche-Comtee’de yüzde 47’sinin ve Occitanie’de yüzde 20’sinin anormal seviyedeki sıcaklıklardan etkilenmesi bekleniyor.

Bretonya, Korsika, Normandiya ve Fransız Rivierası gibi kıyı bölgeleri ise iç kesimlere nazaran bundan daha az etkilenecek.

Yüksek sıcaklıkların geceleri de süreklilik arz etmesinin, özellikle hassas bünyeli insanlarda sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarını artırması bekleniyor.

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