Ülke şokta. Yüzmek için nehre giren futbolcuyu timsah yedi

29 yaşındaki futbolcu Jesus Alberto Lopez Ortiz yüzmek için girdiği kanalda bir timsahın saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Ülke şokta. Yüzmek için nehre giren futbolcuyu timsah yedi

Editör: Ufuk Cingöz

Ülkesinin amatör kulüplerinden Deportivo Rio Canas'ta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Jesus Alberto Lopez Ortiz serinlemek için girdiği kanalda bir timsahın saldırısına uğradı.

Timsahın saldırısından kurtulamayan futbolcu hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde timsahın Ortiz'in vücudunu çenesine alarak suda yüzdüğünü gösterdi.

Olayla ilgili bir başka video da ise timsahın vurularak öldürüldüğü ve Ortiz’in bedeninin yerel halk tarafından sudan çıkarıldığı görüldü.

Futbolcunun ailesi, Ortiz’in cenaze masraflarını karşılayabilmek için halka çağrıda bulunurken, takım menajeri Luis Carlos Montes de bir yardım kampanyası düzenliyor.

Deportivo Rio Canas futbol kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jesús López Ortiz'in ölümünü derin bir üzüntüyle kamuoyuna duyuruyoruz. Huzur içinde yat, Chucho'nun tüm ailesinin acısına katılıyoruz" denildi.

Kosta Rika Çevre ve Enerji Bakanlığı timsahlar da dahil olmak üzere koruma altındaki hayvanların avlanmasını ya da öldürülmesini yasaklıyor.

Ancak yerel polis, ülkenin vahşi yaşam yasaları uyarınca "cesedi sürüngenin çenesinden kurtarmak için" izinleri olduğuna karar vererek, timsahı öldürdü.

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