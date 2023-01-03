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Vatandaş pahalılıktan telefon alamadı. Ülkenin içler acısı hali tamircilere yaradı

Akıllı telefonlarda 2023 yılında sıfır ya da ikinci el cihaz satın almak yerine tamire olan talebin artmasını beklediklerini söyleyen telefon satıcısı ve tamircisi Korkmaz Sönmez, "Biz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tamire olan talepte artış bekliyoruz” dedi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:18
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Ülkenin içler acısı hali tamircilere yaradı. Vatandaş pahalılıktan telefon alamadı

Vatandaş pahalılıktan telefon alamadı. Ülkenin içler acısı hali tamircilere yaradı
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İletişim başta olmak üzere geniş kullanım alanı sebebiyle vazgeçilmez elektronik cihaz olarak bilinen akıllı telefonlarda son yıllarda yaşanan maliyet artışları, kullanıcıları ikinci el ürün ve tamire yöneltiyor. Dünya genelinde yaşanan çip krizinin de önemli ölçüde etkilediği maliyet artışı nedeniyle uygun fiyatlara satılan ‘kalitesiz’ ya da ‘düşük kalitede’ ürünler de kullanıcılar tarafından tercih edilebiliyor.

Piyasada sıkça kullanılan bu cihazlar, dayanıksız olmaları ve arıza yapmaları nedeniyle tamire yönelik talebi artırıyor. Yeni telefona bütçe ayıramayan vatandaşların da yoğun olarak elindeki arızalı cihazları tamir ettirmek istediklerini belirten Eskişehirli telefon tamircisi Korkmaz Sönmez, ikinci el telefon satın almayı düşünenleri ise dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıfır telefonlardaki fiyatlar nedeniyle vatandaşların bozulan cihazlarını tamir ettirmeye yöneldiklerini kaydeden Korkmaz Sönmez, “2023 yılında artan maliyetlerle beraber akıllı telefon ve ilgili sektörlerde fiyat artışı zaten bekleniyor. Dünya çapındaki çip krizi ve birtakım olaylar da maliyetleri artırıyor. Bu sebeple merdiven altı olarak da bilinen kalitesiz ürünler piyasaya çıkmaya başlıyor. Bu da ucuz olarak görünse de telefon kullanıcıları için arızalar başta olmak üzere ek maliyetler ortaya çıkarıyor. Biz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tamire olan talepte artış bekliyoruz. Bunun en önemli sebebi de sıfır cihazların pahalı olması. Durum böyle olunca insanlar elindekini tamir ettirmeye yöneliyor. İkinci el cihaz almak isteyenler ise dolandırıcılara karşı dikkatli olmalı. Çevrimiçi ortamda satılan ikinci el akıllı telefonlarda piyasa şartlarına göre düşük fiyata satışa sunulan ürünler, dolandırılma riskini de beraberinde getiriyor. Vatandaşa en önemli tavsiyemiz her zaman bildikleri, güvendikleri yerlerden hizmet almaları olacaktır” diye konuştu.

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