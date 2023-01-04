Bu yıl piyasaya sürülecek telefon modelleri. Merakla bekleniyordu

2022 yılı birçok farklı teknolojinin gün yüzüne çıktığı bir yıl oldu. 2023 yılında ise piyasaya sürülmesi beklenen telefonlar dört gözle bekleniyor.

Habertürk’te yer alan bilgilere göre, iPhone 15 Ultra'nın en yüksek donanımlı versiyonunun yaklaşık olarak 8 asgari ücrete denk gelen 65.848 TL'den piyasaya sürüleceği ileri sürülüyor.

APPLE iPHONE 15 AİLESİ

Yakın zamanda iPhone 14’ün piyasaya çıkarmış olmasına karşın Apple’da yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Tüm iPhone 15 serisi en çok beklenen modeller arasında yer alıyor. Ancak tüketiciyi en çok heyecanlandıran versiyon iPhone 15 ultra gibi gözüküyor.

Gelen bilgilere göre bu telefon, Pro Max'in yerine geçebilir ve daha uzun pil ömrüne, titanyum çerçeveye ve iPhone 15 Pro'dan çok daha iyi kameralara sahip olacağı belirtiliyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, periskop lens 10x yakınlaştırmaya sahip olabilir. 2023’ün son çeyreğine kadar piyasaya çıkması beklenmeyen bu modelin çok yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını öngörmek çok da zor olmasa gerek. iPhone 15 Ultra'nın başlangıç fiyatı 1299 dolar olması bekleniyor.

iPhone 15 : 799 dolar

iPhone 15 Plus : 999 dolar

iPhone 15 Pro : 1099 dolar

iPhone 15 Ultra : 1299 dolar

iPhone 15 Ultra 1 TB hafıza: 1.799 dolar

Türkiye'de ise 256 GB Iphone 15 Ultra modelin 47.546 TL'den; yeni modelin 1 TB versiyonunu ise 65.848 TL'den piyasaya sürüleceği ileri sürülüyor. Bu fiyat da bugün yaklaşık 8 asgari ücrete denk geliyor.

A17 Bionic işlemciyi kullanması beklenen iPhone 15 ultra’nın 6.7 inç boyutunda olması bekleniyor. Bununla birlikte iPhone 15’in 6.1 inç, 15 Plus’ın 6.7 inç, 15 Pro’nun da 6.1 inç olacağı öngörülüyor.

SAMSUNG GALAXY S23

Güney Koreli üretici Samsung’un yeni amiral gemisi olmaya hazırlanan Galaxy S23 ailesini yılın ilk aylarında görmeye hazırlanıyoruz. Galaxy S23 ve kardeşleri, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra’nın 2023 Şubat’ında piyasaya sunulacağı söyleniyor.

Sızıntılar, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın canavarca bir 200MP kamera alabileceğini ve her S23 modelinin bazı bölgelerde Exynos yerine global çapta Snapdragon 8 Gen 2 çip seti kullanacağını gösteriyor.

Bütün bunların yanı sıra, S23 ailesinde selefine göre uzay teknolojisi beklememek gerektiğini de şimdiden vurgulamak gerekiyor. Temel özelliklerinin benzer olacağı belirtilen modellerin en büyük farkları kamera ve ekranda olacak gibi gözüküyor. Yeni modelde, 200 MP’lik bir ana kameranın yanı sıra 40 Megapiksellik de bir selfie kamerasının bulunması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY A54 5G

Bu serideki bir sonraki telefonun, Galaxy A53 5G'nin geçen baharda piyasaya sürülmesinin ardından Galaxy A54 5G olarak adlandırılması bekleniyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan birkaç sızıntıya dayanarak, Galaxy A54 5G, A53 5G'ye göre mütevazı geliştirmeler sunacak. A53'ün 6.5 inçlik ekranından biraz daha küçük olan 6.4 inçlik bir ekrana ve üçlü bir arka kameraya sahip olması bekleniyor. teknoloji blogu 91Mobiles ile gösterdiğini iddia eden render'ları paylaşan sızıntıcı Hemmerstoffer'e göre, Galaxy A54 5G'nin tasarımının bu şekilde olması bekleniyor. Hollandalı teknoloji sitesi Galaxy Club'dan gelen bir rapor, A54 5G'nin selefinden biraz daha büyük bir bataryaya sahip olabileceğini öne sürüyor.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5

Koreli teknoloji devinin bir diğer merakla beklenen modeli de marka ile özdeşleşen katlanır modellerinden en yenisi Galaxy Z Fold 5. Galaxy Z Fold 4'ün Samsung'un şimdiye kadar yaptığı en iyi katlanabilir telefon olduğu göz önüne alındığında, bu tarzdan vaz geçmeleri beklenemezdi. Bu yüzden Z Fold 5'in neler getireceğini görmek heyecan verici olacak. Yeni modelde, daha da ince bir tasarım, daha hızlı şarj ve geniş açılmış ekranında çizim ve karalama avantajlarından yararlanmak için yerleşik bir S-Pen olacağı belirtiliyor.

GOOGLE PİXEL FOLD

2023 yılında görmeyi beklediğimiz Samsung dışında bir diğer katlanabilir ekranlı telefon ise Google’dan gelecek. Yeni yılın ilk çeyreğinde bu modelin artık raflardaki yeri alması beklenirken, bunun mayıs ayı olabileceği söyleniyor. Şimdiye kadarki söylentilere dayanarak, Google Pixel Fold’un 7.6 inç katlanabilir OLED ekrana, 5.8 inç kapak ekranına ve Tensor G2 yonga setine sahip olabileceği belirtiliyor. Kameralar konusunda netleşmiş bir bilgi bulunmasa da 64MP / 12.2MP / 10MP arka kamera kombinasyonuna işaret eden bir kombinasyon bulunuyor.

GOOGLE PİXEL 8

Google’ın yepyeni akıllı telefon modeli Pixel 7 henüz Ekim 2022’de piyasaya sürüldü ancak o kadar ilgi çekici bir model haline geldi ki Pixel 8 için çalışmalar ve beklenti üst düzeye çıktı. Şimdiye kadar bu telefon hakkında çok fazla detay ortaya çıkmamış olsa da, Tensor 3 çip seti kullanması beklentiler arasında uydu iletişimini desteklemesi ve 12GB RAM'e sahip olması da diğer dedikodulardan olurken, sınıfının lideri kameralar ve genellikle güçlü yazılımlar beklentiler arasında yer alıyor.

HUAWEİ P60 PRO

4 farklı kamerasıyla fotoğrafın yıldızı olan P50 Pro, 200x dijital yakınlaştırma sunan bir periskop lensi içeriyordu. Sorun şu ki, devam eden ticaret kısıtlamaları, amiral gemisinin Çin'den çıkması oldukça zorlaştorıyordu. Halefi de bu sorunlarla karşılaşacak mı bunu zaman gösterecek ancak, Huawei P60 Pro ve Pro Plus'ın yakın zamanda piyasada olması bekleniyor. Önceki Pro cep telefonlarının evrimine dayanarak, P60 Pro muhtemelen bazı güçlü kamera kitlerini ve büyük bir tam ekran deneyimini bir arada sunacaktır.

XIAOMI 13 PRO

Xiaomi 13 Pro aslında zaten duyuruldu, ancak şu ana kadar yalnızca Çin'de satışı mevcut ve 2023'ün başlarında küresel bir lansman gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu telefon, 6.73Hz işlemciye, 1440 x 3200 OLED ekrana, 4.820W kablolu şarj ve 120W kablosuz şarjlı 50mAh bataryaya, üst düzey Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ve 12GB'a kadar RAM'e sahip. Aynı zamanda su geçirmezliğe ve beklediğiniz gibi birinci sınıf bir tasarıma sahip olan modelim en heyecan verici yönü, çoğu telefondan daha iyi çekimler yapmasına yardımcı olabilecek büyük bir sensöre sahip 50MP f / 1.9 birincil kamera içeren kameralarıdır. Ayrıca 50MP f / 2.2 ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 50MP f / 2.0 telefoto kamera da Xiaomi 13 PRO’nun dikkat çekenleri. Buna ek olarak yakın zamanda bir Xiaomi 13 Ultra modelinin de gündeme geleceğinden bahsediliyor.

ONEPLUS NORD 3

Markanın yepyeni akıllı saatleri ve fitness bantları da dahil olmak üzere bir dizi yenilikle birlikte OnePlus’ın yeni modelini 2023 yılında raflarda görmemiz muhtemel olacak. OnePlus Nord 3, 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla gelecek olan OnePlus Nord 3, ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası barındırıyor. Arka tarafta ise 50MP + 8MP + 2MP olmak üzere üç adet kamera yer alacak.

ONEPLUS 11

Oneplus, merakla beklenen OnePlus 11 için yeni bir tanıtım görseli paylaştı. Yayınlanan görselde 4 Ocak tarihi işaret edilmiş. İlk olarak Çin'e özel olarak tanıtılacak modelin şubat ayında ie OnePlus Buds Pro 2 ile birlikte dünya sahnesine çıkması bekleniyor. Model, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile AnTuTu'da görüntülenen OnePlus 11, toplam 1.341.080 puanla mevcut lider Asus ROG Phone 6'yı geride bırakmıştı. Mobil pazardaki en hızlı bellek standartları olan 512 GB UFS 4.0 depolama ve 12/16 GB LPDDR5X RAM ile donatılan yeni telefonun, pazara iddialı bir giriş yapması bekleniyor.

OPPO DRAGONFLY

Dragonfly modeli ile ürün gamına yepyeni bir katlanır telefon eklemeyi hedefliyor. 2023 yılının öne çıkan modellerinden olması beklenen Oppo Dragonfly’ın Samsung’un katlanır modeli Galaxy Z Flip 4’e rakip olabileceği belirtiliyor. Son Qualcomm elektronik çipine sahip olmasını ve içindeki ekranda 120Hz yenileme hızları sunması bekleniyor.

NOKIA 10 PUREVIEW

Nokia fanatiklerinin heyecanla beklediği Nokia 10 PureView’ın uzun beklemenin ardından 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dört kamera, büyük piller, güçlü işlemciler: Nokia 10 PureView hakkında söylentiler bol, ancak kesin özellikler hiçbir yerde bulunmuyor. Bazı kaynaklar, sessizliğin uygun elektronik yonga tedariki olmaması sebebiyle olduğunu öne sürüyor.